«Яндекс» проведет VII чемпионат по спортивному программированию

«Яндекс» объявил об открытии регистрации на седьмой международный чемпионат по спортивному программированию «Яндекс.Алгоритм». В этом году, кроме уже привычных алгоритмических задач, участники впервые смогут посоревноваться в решении задач по оптимизации и машинному обучению, которые выделены в отдельные «треки».

В алгоритмическом треке собраны олимпиадные задачи, знакомые участникам по прошлым чемпионатам, а два других трека посвящены прикладным проблемам. Задачи для оптимизационного трека подготовили команды Поиска и разработки беспилотных автомобилей «Яндекса». Эти задачи не имеют полного решения, но допускают множество приближённых: чем лучше решение проходит тесты, тем больше баллов получает участник. Соревнующимся в машинном обучении предстоит разработать модель, а результат определяется тем, насколько хорошо эта модель предсказывает заданный параметр.

Первым стартует алгоритмический трек — его квалификационный этап пройдет 17 февраля. Состязания разнесены по времени, поэтому любой участник может попробовать свои силы во всех треках. Победители оптимизационного трека и трека машинного обучения определятся заочно — в апреле, а алгоритмический трек завершится очным финалом, который пройдет 19 мая в Санкт-Петербурге. На него съедутся 25 участников, показавших лучшие результаты в трех отборочных раундах.

Призовой фонд «Яндекс.Алгоритма» составит 980 тыс. руб. Победитель алгоритмического трека получит 300 тыс. руб., победители двух других треков — по 100 тыс. руб. Денежные призы получат также призеры всех треков, а 512 лучших участников будут награждены футболками с символикой чемпионата.

«Яндекс.Алгоритм» проводится с 2011 года. В прошлом году его победителем — уже в четвертый раз, стал Геннадий Короткевич.