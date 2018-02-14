Solar Security завершила проект по защите информационных активов НСК

Представитель медиарекламного рынка выбрал Solar Dozor

Solar Security сообщила о завершении проекта по защите информационных активов компании НСК. Партнером по проекту выступило НИП «Информзащита».

Компания НСК разрабатывает и внедряет технологии и продукты для медиарекламного рынка и является крупнейшим игроком в данном сегменте. Масштаб компании и ценность ее информационных активов создают необходимость построения полноценной, комплексной системы информационной безопасности. Разумеется, такую систему сложно представить без DLP-решения.

НСК рассматривала продукты всех ключевых игроков рынка DLP, и по итогам их сравнительного анализа выбор был сделан в пользу Solar Dozor.

«Исходя из наших текущих задач, подход Solar Dozor к защите от внутренних угроз можно назвать оптимальным. Мы эксплуатируем DLP в режиме мониторинга, и Solar Dozor – это то решение, которое не ограничивается контролем каналов и расследованием произошедших инцидентов. Благодаря преднастроенным аналитическим панелям можно быстро оценить происходящее в компании, определить потенциально опасные действия и своевременно отреагировать на них. Кроме того, Solar Dozor позволяет гибко настраивать политики безопасности и дает меньше ложных срабатываний, чем конкурентные решения», - сказал Артем Синицкий, руководитель группы контроля и мониторинга обеспечения информационной безопасности НСК.

Развертывание Solar Dozor в инфраструктуре заказчика заняло два дня, количество рабочих станций, находящихся под контролем DLP-решения, на сегодняшний день составляет более тысячи машин. В планах НСК – расширение использования Solar Dozor за счет дополнительных модулей.

«Мы отдаем себе отчет в том, что с DLP-система – это один из ключевых инструментов, с которым офицеру безопасности приходится работать ежедневно. Поэтому мы уделяем много внимания информативности аналитических панелей, гибкости настройки политик и более точному детектированию их нарушений. Все это призвано сделать систему более легкой в эксплуатации, а главное – автоматизировать часть рутинных задач службы ИБ. Отзывы заказчиков подтверждают, что эти возможности системы сегодня востребованы как никогда», - отметил Василий Лукиных, руководитель развития бизнеса Solar Dozor компании Solar Security.