«Промсвязьбанк» обновил мобильный банк «PSB Мой бизнес»

«Промсвязьбанк» представил последнее обновление мобильного приложения «PSB Мой бизнес». В новой версии приложения «PSB Мой бизнес» реализована возможность подключения мобильного банка через интернет-банк PSB On-Line без посещения офиса.

В последнем обновлении мобильного банка «PSB Мой бизнес» также стали доступны: перевыпуск сертификата без посещения офиса, отправка выписки по счету и платежного поручения с отметками банка на почту, двухфакторная авторизация и адаптация под iPhone X.

«Банк уделяет особое внимание адаптации продуктов под запросы бизнеса. Так все наши сервисы кастомизируются под клиентов с помощью agile-подхода. Он позволяет эффективно организовывать работу и добиваться поставленных целей в кратчайшие сроки, - заявил Иван Паткин, директор по электронному бизнесу малого и среднего бизнеса «Промсвязьбанка». – Agile-подход в "Промсвязьбанке" нацелен на выстраивание системы непрерывной обратной связи от клиентов и сокращение времени вывода продукта на рынок. Таким образом, мы стараемся ежемесячно добавлять новый функционал мобильного банка, исходя из пожеланий клиентов».

Мобильный банк «Мой Бизнес» разработан специально для клиентов МСБ. С его помощью предприниматели могут создавать рублевые платежные поручения по свободным реквизитам и шаблонам, работать с выпиской по счету, а также получать кредиты. Специально для руководителей организаций реализована удобная аналитика по счету и по контрагентам. Пользователи могут связаться с банком по телефону, в чате или с помощью обратного звонка, который можно заказать на удобное время. Также есть возможность через мобильный банк связаться со своим персональным менеджером. Приложение доступно для смартфонов под управлением iOS и Android и его подключить легко через интернет-банк.