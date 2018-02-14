Nokia представила управляемые услуги безопасности для сетей цифровой эпохи

Nokia анонсировала услугу оценки рисков Security Risk Index и управляемую услугу безопасности Managed Security Service. Сочетание этих услуг позволяет сформировать целостный подход к решению проблем безопасности в мобильных, IP- и фиксированных сетях.

Помимо решения собственных проблем безопасности, операторы могут продавать немарочные управляемые услуги безопасности корпоративным заказчикам под своим брендом, что позволит получить новые источники дохода на быстро растущем корпоративном рынке безопасности, а также ускорить выход на этот рынок.

Ужесточение регуляторных требований и непрерывное усложнение сетей, передающих незащищенные данные из интернета вещей, с персональных устройств, из социальных сетей и деловых приложений, – вот факторы, которые заставляют операторов уделять все большее внимание вопросам безопасности данных. Nokia предлагает уникальный целостный подход к этому вопросу: анализируя операторские риски в самых разных областях и сравнивая их показатели с параметрами других аналогичных компаний, Nokia предоставляет исчерпывающий анализ уязвимостей и предложения по их устранению. В этом состоит суть услуги оценки рисков – Security Risk Index.

После оценки вступает в действие управляемая услуга, основанная на программном обеспечении Nokia NetGuard, которая завершает этот целостный процесс. Эксперты Nokia проектируют инфраструктуру сетевой безопасности, управления информацией и мониторинга, чтобы обеспечить надежную защиту критически важных информационных активов от известных и неизвестных угроз, а также гарантировать соблюдение оператором всех действующих стандартов и регуляторных требований.

Защитив свои собственные сети, операторы могут предлагать управляемые услуги безопасности или их элементы своим корпоративным заказчикам. Вместе с Nokia операторы могут легко разработать необходимый пакет услуг безопасности, открыть для себя новый источник дохода и повысить лояльность заказчиков.

Патрик Донеган (Patrick Donegan), главный аналитик компании HardenStance, отметил: «Операторам связи нужны стратегические партнеры в сфере безопасности. Эти партнеры должны глубоко понимать уникальные характеристики операторской сетевой среды и угрозы, которым подвергаются сети и их пользователи. Услуги Nokia Security Risk Index и Managed Security Service вносят важный вклад в решение этих задач».

Фридрих Травогер (Friedrich Trawoeger), руководитель подразделения управляемых услуг Nokia, сказал: «Операторы должны быть готовы к атакам на свои системы безопасности. Для ликвидации возможных угроз нужна динамичная управляемая услуга, и поэтому мы предпринимаем в данной области комплексные усилия – от оценки рисков до совершенствования инфраструктуры безопасности у наших заказчиков и управления ею. Это лучший подход к защите от хакерских атак. Кроме того, перепродажа немарочных услуг поможет нашим заказчикам монетизировать новые возможности, открывающиеся на рынке безопасности».

Услуги безопасности Nokia используют Nokia NetGuard – полномасштабный портфель мощных комплексных программных решений, которые распознают, предотвращают и отражают кибератаки в традиционных и облачных сетевых архитектурах, защищают конечных пользователей и устройства интернета вещей.

Услуги безопасности Nokia Managed Security Service и Security Risk Index создают фундаментальную основу для безопасности телекоммуникаций. Они охватывают все области безопасности, включая оценку и защиту разнородных сетей, работающих в мультивендорской среде, где существует гораздо больше возможностей для атак и намного больше рисков.