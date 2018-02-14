«М.Видео» улучшила логистику после обновления SAP TM

«М.Видео» (входит в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) обновила систему управления транспортом на платформе SAP TM (Transportation Management) до версии 9.3 и завершила процедуру её стабилизации. В результате ритейлер оптимизировал процессы планирования и исполнения маршрутов доставки товаров конечным пользователям, а также расчёты с партнёрами. Система по управлению перевозками «М.Видео» стала крупнейшим проектом SAP в российском ритейле – ежегодно ритейлер перемещает более 1,5 млн кубических метров грузов и осуществляет 2,5 млн клиентских доставок.

Новое решение на базе SAP позволило «М.Видео» в полтора раза сократить сроки организации перевозок. Обновлённый до последней версии 9.3 модуль SAP Transportation Management отвечает за планирование, координацию и оплату как магистральных перевозок (пополнение складов и магазинов компании), так и клиентской доставки. «М.Видео» внедрила дополнительный сервис, который формирует маршруты на основе данных об отправных и конечных точках, доступном транспорте и различных ограничениях. Как следствие, составляются наиболее рациональные с точки зрения затрат маршруты магистральных логистических перевозок между центральными и региональными складами компании, а также магазинами.

«М.Видео» – крупнейший розничный партнёр SAP, применяющий транспортный модуль для планирования и организации перевозок. В 2017 году перевозки по пополнению объектов ритейлера, складов и магазинов составили более 1,5 млн куб. м. Кроме того, было выполнено более 2,5 млн клиентских доставок.

В рамках SAP TM при расчётах с поставщиками ритейлер перешёл на автоматизированную систему согласования стоимости перевозок и сверки счетов, используя функционал портала перевозчика. С ее помощью можно формировать список маршрутов и согласовывать стоимость по тарифной сетке. После отчётного периода партнёр подтверждает размер оплаты. Такой подход позволяет сделать процедуру расчётов точной, прозрачной, эффективной и на треть сократить сроки подтверждения оплаты логистических счетов.

Услуги клиентской доставки также получили ряд обновлений. Появилась возможность рисовать на онлайн картах зоны и загружать их в систему управления транспортом, что существенно упростило процесс определения тарифных ставок для работы с подрядчиками. Более того, модуль позволяет контролировать качество клиентской доставки – специальное программное обеспечение в режиме реального времени определяет место нахождения экспедитора и отслеживает статус заказа. За 2017 год клиентские доставки «М.Видео» стали на 20% более точными по времени.

«На высококонкурентном рынке ритейла вопросы поставок необходимой техники в магазины и клиентский сервис по доставке могут играть решающую роль. «М.Видео» постоянно повышает эффективность логистических процессов на базе современной ИТ-платформы, интегрируя различные сервисы. Для наших партнёров это удобство и прозрачность расчётов, а клиенты «М.Видео» одними из первых получают доступ ко всем новинкам по всей России», – отметил Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям компании «М.Видео».

«Для федерального ритейлера транспортная сеть – кровеносная система бизнеса. И на примере «М.Видео» мы видим, как регулярное усовершенствование логистических процессов помогает компании наращивать выручку от продаж и обгонять по показателям мировых лидеров ритейла, – отметил Дмитрий Красюков, заместитель генерального директора SAP CIS. – Обновленный модуль SAP TM позволит компании сделать максимально прозрачным процесс ценообразования транспортных услуг, повысить эффективность расходования средств и контроля процесса доставки, а также оптимизировать работу с поставщиками».