Минкомсвязи сообщило о рекордном росте пользователей электронных госуслуг

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что по итогам 2017 года превышен плановый показатель в 60% по доле граждан, использующих электронные государственные и муниципальные услуги. Согласно данным, предоставленным Федеральной службой государственной статистики (Росстат), этот показатель составил 64,3%.

С каждым годом доля граждан, предпочитающих получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, увеличивается. По итогам 2012 года этот показатель достиг отметки 25%, по итогам 2013 года — 30%, 2014 года — 35,2%, 2015 года — 39,6%.

«Второй год подряд плановый показатель перевыполняется. В 2016 году он по факту составил 51,3% при плане в 50%, в 2017 году — 64,3% при плане в 60%, — отметил директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах. — Это говорит об эффективности мероприятий, проводимых Минкомсвязью по развитию системы предоставления госуслуг в электронном виде и нарастающей популярности электронного способа взаимодействия с государством, ведь это быстрее, удобнее и дешевле».

Показатель «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» закреплен в Указе Президента РФ №601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Согласно документу в 2018 году целевой показатель по доле граждан, использующих электронные государственные услуги, должен достичь 70%.