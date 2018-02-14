Magnum Cash&Carry выбрал Oracle Management Cloud для мониторинга бизнес-приложений

«Magnum Cash & Carry» выбрала сервисы Oracle Management Cloud для оптимизации ИТ-инфраструктуры, включающей в том числе локальное приложение на СУБД Oracle для автоматизации бэк-офиса, обеспечения высокой производительности и малого времени отклика, а также масштабируемости системы.

«Magnum Cash & Carry» включает в себя 32 торговых комплекса в 7 городах Казахстана и реализует товары широкого потребления. В 2017 году магазины Magnum обслужили более 35 млн покупателей. На протяжении многих лет Magnum является победителем премии «Выбор года» в номинации «Торгово-розничная сеть №1 в Казахстане», которая присуждается по итогам народного голосования. В компании «Magnum Cash & Carry» работают более 8 000 человек, это один из самых крупных работодателей Казахстана.

Платформенные сервисы Oracle Management Cloud входят в портфолио Oracle Cloud Platform и объединяют комплекс облачных сервисов нового поколения для интегрированного мониторинга, управления и углубленной ИТ-аналитики, которые используют технологии машинного обучения и больших данных для работы со всеми типами операционных данных клиентов. Они помогают службе эксплуатации, ИТ-руководителям, разработчикам, администраторам и архитекторам повышать стабильность ИТ-среды, предотвращать непредвиденные сбои на уровне инфраструктуры и бизнес-приложений, а также усиливать информационную безопасность по всему корпоративному ландшафту.

Выбор облачных сервисов Oracle стал ответом на потребности заказчика в повышении эффективности работы ИТ-служб и оперативного устранения проблем в работе критичных приложений для обеспечения непрерывности бизнес-процессов. В рамках тестирования при переносе данных с имеющегося оборудования на сервер Oracle SPARC S7-2, обеспечивающий работу стороннего приложения на базе СУБД Oracle Database Enterprise Edition, было решено оптимизировать деятельность ИТ-подразделения с помощью сервиса Oracle Management Cloud, призванного собирать, анализировать и хранить лог-файлы, а также разнообразную информацию по ИТ-инфраструктуре. С этой целью в Magnum Cash & Carry выбрали два сервиса из данной линейки - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service и Oracle IT Analytics Cloud Service:

Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service контролирует состояние и «здоровье» всей ИТ-инфраструктуры - на площадке заказчика или в облаке - с единой платформы. Проактивный мониторинг на разных уровнях позволяет администраторам получать предупреждения о проблемах и неполадках и устранять их, прежде чем они повлияют на конечных пользователей

Oracle IT Analytics позволяет определять закономерности функционирования текущего ИТ-ландшафта, выявлять проблемные участки и эффективно планировать мощности. Для получения полной картины производительности, доступности и пропускной способности, а также для планирования инвестиций в ИТ требуется точный анализ прикладных систем не только в краткосрочном плане, но и на перспективу. Oracle IT Analytics Cloud Service позволяет эффективно реализовывать эти и другие задачи в части планирования и управления вычислительными ресурсами на корпоративном уровне.

«Выбор облачных сервисов Oracle отвечает стратегии нашей компании и стал логичным шагом с точки зрения поддержки бизнеса наиболее передовыми технологиями. Администраторы информационных систем теперь могут использовать аналитические инструменты нового поколения, управлять качеством работы сервисов и уровнями обслуживания потребителей, – отметил Нурлан Кусаинов, директор департамента информационных технологий «Magnum Cash & Carry». – Мы рады расширению сотрудничества с поставщиком, который предлагает полный спектр инновационных продуктов для использования, как непосредственно на предприятии, так и в облаке».

Из наиболее значимых положительных эффектов для компании стоит отметить снижение затрат на управление ИТ за счет улучшения планирования вычислительных мощностей и ресурсов, ускорение идентификации и устранения ошибок и технических инцидентов, на различных уровнях от инфраструктуры до бизнес-приложений, оптимизация как существующего ИТ-ландшафта, так и подготовка к будущему более масштабному переходу на облачные технологии. Другие аспекты экономии также включают сокращение усилий по управлению ИТ-инфраструктурой на корпоративном уровне в целом. Эти возможности значительно облегчили и ускорили работу системных администраторов и службы эксплуатации ИТ «Magnum Cash & Carry», которым ранее приходилось тратить около 3-х дней на изучение логов и выявление сути возникшей в приложении проблемы. Теперь на это уходит от нескольких минут до нескольких часов.

«Все больше компаний из СНГ разных отраслей и масштабов деятельности выбирают Oracle Cloud. Это отвечает рыночным реалиям. Мы рады приветствовать Magnum Cash & Carry в числе компаний-инноваторов, получающих реальные преимущества от перехода в облако», - сказал Ерун Ван Дриел (Jeroen Van Driel), директор по продажам Oracle Management Cloud в регионе ЕСЕМЕА.