«Лаборатория Касперского» наградит самого дальновидного любителя футбола поездкой в Англию

«Лаборатория Касперского» предлагает предсказать результаты матчей нашей сборной на главном футбольном событии вместе с КиберПаулем

«Лаборатория Касперского» запускает акцию для своих пользователей «Погадай с КиберПаулем» и дает возможность выиграть путешествие на родину футбола. Участников конкурса также ждут 125 игровых консолей Nintendo Switch и гарантированные призы — одна из популярных игр для ПК на выбор.

Тем, кто не сомневается в своих провидческих способностях, «Лаборатория Касперского» предлагает предсказать результаты матчей нашей сборной на главном футбольном событии года вместе с КиберПаулем — цифровой версией знаменитого осьминога-оракула.

Чтобы стать участником акции, необходимо активировать код для флагманских продуктов компании – Kaspersky Internet Security или Kaspersky Total Security, зарегистрироваться на сайте football.kaspersky.ru и сделать свой прогноз. Среди тех, чьи предсказания окажутся самыми точными, будет разыграна главная награда — поездка на родину футбола, в Англию.

«Мы большие фанаты спорта, и футбола в частности, поэтому запустили такую акцию со спортивным «гаданием». Конечно, не стоит относиться к «слепым» прогнозам слишком серьезно, это скорее способ повеселиться, проверить свою интуицию и поболеть за любимую команду. Но если правильное предсказание еще и вознаграждается, радость от угаданного счета возрастает многократно», — отметил Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России.

На сайте акции любой желающий также может задать КиберПаулю свой вопрос с двумя вариантами ответов, и осьминог сделает прогноз. Ему можно верить, а можно не верить, но в 2008-2010 годах живший в Оберхаузене осьминог по имени Пауль верно предсказал результаты 11 из 13 матчей с участием сборной Германии.

Ежедневные призы, консоли Nintendo Switch, будут разыгрываться автоматически между всеми вновь зарегистрированными участниками. А среди игр для ПК, одну из которых гарантированно получит каждый участник, — FIFA 18, SIMS 4 и Mass Effect: Andromeda. Акция проводится с 5 февраля по 9 июня 2018 года.