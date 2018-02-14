Клиенты «Альфа-Банка» могут пополнять счета онлайн в «Евросети»

«Альфа-Банк» объявил о том, что клиенты банка могут пополнять в режиме онлайн свои кредитные и дебетовые счета, открытые в «Альфа-Банке», во всех российских офисах «Евросети».

Внести наличные клиенты могут по упрощенной процедуре: клиенту не нужно заполнять регистрационную анкету, надо только назвать сумму платежа и 20-значный номер счета, предъявив паспорт. Обновлённая система позволит клиентам совершать платежи гораздо быстрее и проще.

«У Евросети обширная сеть магазинов, поэтому теперь клиентам банка стало еще удобнее оплатить кредиты и пополнить счета в Альфа-Банке просто по дороге домой. Это особенно актуально в тех регионах, где нет собственных банкоматов банка», — сказал начальник управления по развитию систем самообслуживания «Альфа-Банка» Максим Дарёшин.

«Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр услуг. Сегодня Евросеть является многофункциональной кассой. Возможность пополнения счетов Альфа-Банка в наших магазинах – это просто и быстро, а удобное расположение магазинов сэкономит клиентам массу времени», – сказала Мария Шалина, директор управления телекоммуникационных услуг и финансовых сервисов «Евросети».

В ближайших совместных планах между «Альфа-Банком» и компанией «Евросеть» – внедрение в точках продаж сервиса по приему и зачислению наличных денежных средств на счета корпоративных клиентов «Альфа-Банка».