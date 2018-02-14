Группа ОТМ подключилась к аудиторным данным Aviasales.ru

ОТМ стала data-партнером туристического поисковика Aviasales.ru. Портал на эксклюзивных условиях предоставит группе деперсонализированные данные, которые позволят охватить узкие сегменты целевых аудиторий в ходе программатических рекламных кампаний.

С 1 марта группа ОТМ получает доступ к data-информации Aviasales.ru, необходимой для формирования аудиторных сегментов. Клиенты ОТМ смогут запускать программатические рекламные кампании на эксклюзивных условиях. Для остальных участников рекламного рынка, желающих приобрести данные напрямую у Aviasales.ru, закупочная цена будет более высокой.

Команда Aviasales.ru и группа ОТМ вывели на рынок новый аудиторный продукт. Он позволяет ОТМ планировать рекламные кампании на основе информации о 10 млн уникальных русскоязычных пользователей интернет-портала, используя данные о странах, городах, датах вылета и прилета. ОТМ доступна деперсонализированная информация о потенциальных покупках билетов эконом и бизнес-классов, бронировании отелей, автомобилей, наличии детских билетов и покупке страховки.

Партнерство с Aviasales.ru позволяет группе ОТМ строить по запросу рекламодателя практически любой аудиторный сегмент высокого качества. Для построения кастомных сегментов ОТМ может комбинировать источники информации: использовать как собственные данные рекламодателя о посетителях и покупателях, собранные в процессе их взаимодействия с сайтом компании (First party data), так и данные третьих сторон, в том числе платёжных систем, сторонних сайтов, различных сервисов обработки и хранения данных (Third party data).

«Мы доверяем экспертизе ОТМ и рассчитываем, что альянс крупнейшего туристического поисковика и крупнейшего игрока рынка программатической рекламы поможет рекламодателям получить эксклюзивные условия доступа к высокодоходной аудитории путешественников», – сказал Саша Пимштейн, коммерческий директор Aviasales.ru.

«Данные от Aviasales.ru помогут точнее выстроить свои рекламные кампании многим крупным рекламодателям, в первую очередь, операторам связи, туристическому бизнесу, а также банкам и поставщикам финансовых услуг, – отметила Ирина Мысина, генеральный директор компании Video Target, входящей в группу ОТМ. – За последние годы группа ОТМ накопила большой опыт в использовании для рекламных кампаний data-информации, полученной от наших партнеров и клиентов. Наряду с данными от Aviasales.ru мы активно используем в работе информацию сотового оператора МТС, что позволяет нам выдавать крайне выверенный продукт».

Рекламно-технологическая группа OTM – российская интернет-компания, обладающая собственными технологическими платформами для автоматизации и планирования закупок (мобильные видео- и баннерные форматы, десктоп). Компания создана в 2010 году, реализует концепцию «360 градусов», в рамках которой создана и развивается технологическая интернет-платформа собственной разработки, позволяющая осуществлять программатические закупки рекламы в различных средах. За последние пять лет работы провела свыше 7000 рекламных кампаний и флайтов для более чем 500 брендов. Имеет опыт работы с 72 клиентами из первой сотни крупнейших интернет-рекламодателей по версии АКАР. В рейтинге AdIndex Digital занимает 6 место среди компаний в рейтинге знания агентских брендов в сегменте «Закупки рекламы в мобильном интернете’2017». В этом году ОТМ вывела на рынок свою новую видео-программатическую компанию Video Target.