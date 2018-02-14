Cloud4Y предоставит виртуальный ЦОД для ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Cloud4Y объявила о победе в тендере, в рамках которого разыгрывалось право на оказание услуг по предоставлению виртуальной инфраструктуры (виртуального дата-центра) для сервисов ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора осуществляет координацию и экспертизу научно-исследовательских работ в России по проблемам эпидемиологии и инфекционной патологии. ФБУН ЦНИИЭ осуществляет плодотворное сотрудничество с ВОЗ, Международными Центрами, зарубежными институтами и университетами.

На базе Центрального НИИ Эпидемиологии функционируют 8 Всероссийских референс-центров по мониторингу за социально-значимыми инфекциями, 11 научно-исследовательских лабораторий. Институт является одним из главных разработчиков в стране теоретических основ и концепций в области эпидемиологии, социально-экономической значимости инфекционных болезней, патогенеза, диагностики, терапии и профилактики инфекционных болезней. В числе сотрудников института 5 действительных членов РАМН, 1 член-корреспондент РАМН, 18 профессоров, 39 докторов и 50 кандидатов наук, 6 Заслуженных деятелей науки РФ, 6 лауреатов Государственных премий, 15 лауреатов премий Правительства РФ.

Выбор облачных услуг обеспечит НИИ Эпидемиологии бесперебойную работу инфраструктуры, на которой работают ключевые сервисы НИИ, и даст возможность управления и распределения ресурсов в зависимости от текущих нагрузок на инфраструктуру.

В рамках договора, заказчик получает виртуальный дата-центр (vDC) на облачной платформе Cloud4Y, инфраструктура которой строится на базе решений VMware vSphere (с управлением по средствам VMware vCloud Director 9.0).

Облачные услуги Cloud4Y соответствуют высоким требованиям к уровню управляемости. Ответственные лица заказчика получают возможность непрерывно и круглосуточно 365 дней в году управлять учетными записями пользователей, создавать виртуальные машины требуемой конфигурации по отдельности и в виде групп и управлять их работой, изменять параметры Виртуального Дата Центра (vDC) - увеличивать или уменьшать количество серверных ресурсов и сетей с приватными и публичными ip адресами, дозаказывать выделенный маршрутизатор с поддержкой NAT, Firewall, VPN Tunnel, организовывать VPN канал через аппаратный VPN шлюз, создавать резервные копии и многое другое. Уровень обслуживания и технической поддержки Cloud4Y соответствует характеристикам 24х7х365.

Для обеспечения информационной безопасности в соответствие с требованиями действующего законодательства, законодательных актов и нормативных документов ФСБ России и ФСТЭК России, других правовых и нормативно-технических документов по защите информации Корпоративным облачным провайдером Cloud4Y реализована система технических, организационных и других мер на основе комплекса программно-аппаратных средств и организационных мероприятий по противодействию потенциальным угрозам.

Благодаря архитектуре облачной инфраструктуры Cloud4Y решены задачи Гео и Катастрофоустойчивости. Для обеспечения гарантированной доступности – не менее 99,982%, сеть дата-центров уровня Tier III, в которых размещена информация, объединены оптическим кольцом высокой доступности. Ввиду хранения персональных данных пользователей, ЦОДы, включая удаленный резервный дата-центр, располагаются в России. По умолчанию используется функция VMware High Availability (автоматический перенос виртуальных машин на резервный хост, в случае выхода из строя основного хоста) и сетевая защита предоставленной инфраструктуры от атак из сети Интернет и попыток взлома.

Для возможности оценки НИИ Эпидемиологии предпринятых Cloud4Y мер по информационной безопасности были предоставлены необходимые сертификаты и аттестаты, а также лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности.