«Акадо Телеком» запускает новый интерактивный ТВ-сервис

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») объявила о запуске нового интерактивного ТВ-сервиса в партнерстве с компанией «ЛайфСтрим». Услуга доступна абонентам «Акадо Телеком» на телевизорах с поддержкой технологии SMART ТВ и на любых мобильных устройствах.

Подключение интерактивного телевидения осуществляется через «Личный кабинет» пользователя. Для доступа к интерактивному ТВ-контенту абоненту необходимо установить cпециальное приложение на телевизоре с поддержкой SMART ТВ. Пользователям мобильных устройств необходимо скачать приложение «Акадо ТВ». Использование мобильного приложения открывает дополнительные возможности потребления интерактивного контента – его можно смотреть в любое время и в любом месте, где есть доступ к интернету, даже если абонент находится за пределами Москвы.

Функционал интерактивного телевидения позволяет управлять просмотром (перематывать контент, ставить на паузу), что очень удобно при трансляции спортивных состязаний, смотреть ТВ-программы в записи или на нескольких устройствах одновременно.

Абонент может заказать один или несколько ТВ-пакетов – фильмовых, спортивных пакетов с каналами разной тематики. Сегодня для подключения доступно 11 ТВ-пакетов – это более 170 телеканалов. Минимальная стоимость ТВ-пакета – от 50 руб. ежемесячно.

«Развитие ТВ-услуг, запуск интерактивного телевидения является для нас стратегическим направлением деятельности, - отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Акадо Телеком» Максим Чернов. - Сегодня абоненты хотят получать персонализированный сервис с учетом своих предпочтений и возможностей. Чтобы сделать услугу интерактивного телевидения более удобной и качественной, мы планируем в ближайшее время усовершенствовать систему заказа и увеличить объем ТВ-контента».