Zyxel представила универсальные VPN маршрутизаторы для малого бизнеса

Zyxel Communications представила новое универсальное сетевое решение для малого бизнеса и стартапов, выпустив VPN-маршрутизаторы SBG5500/SBG3310 Series, с помощью которых небольшая фирма может внедрить надежное и безопасное подключение к интернету.

Специально разработанные для небольшим фирм, активно использующих интернет и заботящихся о своей информационной безопасности, Zyxel SBG5500/SBG3310 Series реализуют в одном устройстве поддержку нескольких интерфейсов WAN и функции информационной безопасности.

Благодаря поддержке нескольких WAN-интерфейсов SBG5500/SBG3310 Series могут использовать различные типы сетевых интерфейсов для подключения к интернет-провайдерам, включая ADSL2, VDSL2, Gigabit Ethernet, оптику и сотовые сети 3G/4G. Для обеспечения постоянной доступности соединения можно одновременно использовать несколько интерфейсов WAN с функцией балансировки нагрузки и переключения при сбоях, поэтому при недоступности или перегруженности основного канала связи трафик переключается на резервный канал и тогда соединение компании с интернетом не прервется ни на секунду.

Компаниям, которые опасаются киберпреступников, VPN-маршрутизаторы SBG5500/SBG3310 Series предлагают пакет мощных функций информационной безопасности, в том числе L2TP/IPSec VPN, обеспечивающих безопасную связь с удаленным офисом и сотрудниками, работающими вне офиса.

Компании смогут настроить конфигурацию VPN, а высокая емкость этих продуктов Zyxel позволяет организовать доступ к VPN одновременно для нескольких офисов и десятков пользователей. С помощью базовых функций межсетевого экрана SPI пользователи SBG5500/SBG3310 Series могут эффективно защитить сеть своей компании от угроз информационной безопасности.

«Небольшие фирмы, стартапы и домашние офисы, где нет своего ИТ-отдела, часто вынуждены выбирать между использованием домашних устройств, плохо подходящих для бизнеса, и дорогих и сложных аппаратов корпоративного класса, - отметил Денис Тяпаев, руководитель российского офиса Zyxel. – Представленные сегодня нами VPN-маршрутизаторы идеально подойдут таким заказчикам и обеспечат все основные функции, которые им могут потребоваться».

SBG5500 будет доступен в России с 1 марта 2018 года, а SBG3310 Series появятся в конце весны.