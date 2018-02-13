«Цифровая экономика», ИРИ и Агентство стратегических инициатив будут сотрудничать в сфере образования

АНО «Цифровая экономика», АНО «Институт развития интернета» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере «Кадры и образование».

Соглашение ставит целью объединение усилий сторон в формировании и развитии кадрового потенциала цифровой экономики и предусматривает совместные действия по совершенствование системы образования в целях обеспечения цифровой экономики компетентными кадрами, а также развитие благоприятных условий для освоения новых профессий, необходимых для развития цифровой экономики России.

Согласно подписанному документу, организации будут сотрудничать в сфере разработки и запуска новых образовательных проектов, способствующих развитию цифровой экономики, в продвижении и популяризации перспективных для цифровой экономики профессий и компетенций. Соглашение также предусматривает совместное участие в разработке документов, направленных на координацию и взаимодействие с органами власти и заинтересованными организациями, связанными с направлением «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика», отметил: «Цифровую трансформацию экономики способны провести лидеры изменений, хорошо разбирающиеся как в современных технологиях работы с данными, так и в перспективных бизнес-моделях их применения. Чрезвычайно важно объединить усилия для вовлечения максимально возможного числа первоклассных экспертов и профессиональных площадок, федеральных и региональных органов власти».

Сергей Петров, директор АНО «Институт развития интернета», сказал: «Подписание соглашения – важный шаг, который позволит консолидировать ресурсы трех организаций на пути к единой цели – значительному увеличению высококвалифицированных кадров не только в сфере технологий, но и в сфере управления, где наблюдается явный дефицит профессионалов, способных действовать в условиях цифровой трансформации».

Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», отметил: «Цифровая экономика – это в том числе стартапы, которые могут найти кадры только на открытом рынке. Но система образования таких специалистов массово не готовит, а из-за демографического спада мы ожидаем серьезный дефицит людей, обладающих алгоритмическим мышлением, разбирающихся в программировании, в работе с данными, понимающих, как работают цифровые платформы. Поэтому наши общие усилия направлены на развитие цифровой грамотности, в том числе, у взрослого населения, на создание ускоренных программ обучения, новых форм общего, среднего, профессионального и высшего образования, чтобы обеспечить рынок труда цифровой экономики востребованными специалистами».

АНО «Цифровая экономика» создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти.

АНО «Институт развития интернета» – организация, созданная для развития отрасли современных технологий в России (интернет, софт и медиа), повышения конкурентоспособности российских компаний и корпораций за счет применения интернет-технологий, развития экосистемы интернет-предпринимательства и бизнеса в России.

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» создана распоряжением Правительства Российской Федерации. Инициатива создания Агентства принадлежит Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Деятельность Агентства направлена на реализацию важных для развития экономики страны инициатив по таким направлениям, как улучшение инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, кадровое обеспечение промышленного роста, Национальная технологическая инициатива (НТИ) и Цифровая экономика. Агентство также поддерживает коммерческие, социальные и образовательные проекты в части преодоления административных и нормативно-правовых барьеров, проведения всесторонней экспертизы и привлечения финансирования (через финансовые институты и институты развития).