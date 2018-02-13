Softline купила долю в российской «Инфосекьюрити»

Softline объявила о покупке контрольного пакета в ГК «Инфосекьюрити» - сервис-провайдере услуг информационной безопасности, системной интеграции и консалтинга.

Цель покупки – усиление позиций Softline на рынке кибербезопасности и расширение спектра услуг за счет сервисов центра управления информационной безопасностью (Security Operation Center, SOC) и компьютерной криминалистики. Softline намерен предлагать новые решения заказчикам как на российском, так и на зарубежных рынках. «Инфосекьюрити» будет постепенно интегрирована в структуру группу Softline. Бренд «Инфосекьюрити» сохранится. Команда, включая высших руководителей, продолжит развивать бизнес «Инфосекьюрити» уже в рамках ГК Softline.

«Мы уверены, что сделка с «Инфосекьюрити» в среднесрочной перспективе поможет Softline занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке сервисов информационной безопасности таких, как Security Operation Center и managed security services. На данный момент в портфеле «Инфосекьюрити» более 60 сервисов. Объединение наших команд поможет масштабировать бизнес «Инфосекьюрити» на все основные рынки присутствия Softline, где компания имеет исторически сильные позиции. Помимо этого, «Инфосекьюрити» активно разрабатывает собственные решения в сфере информационной безопасности, которые, мы уверены, будут крайне востребованы нашими клиентами на этих рынках», - отметила директор управления сервисов группы компаний Softline Ирина Кривенкова.

«Статус Softline как по-настоящему глобальной компании открывает перед «Инфосекьюрити» широкие возможности – от контрактов с заказчиками из новых для нас отраслей до реализации проектов за пределами РФ. Совместно мы сможем развивать отрасль информационной безопасности, что позволит группе существенно усилить позиции на российском и международных рынках», - сказал генеральный директор «Инфосекьюрити» Кирилл Солодовников.