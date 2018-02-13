Skilline подтвердила статус официального дистрибьютора QSAN в России

Skilline вновь подтвердила статус официального дистрибьютора и авторизованного сервисного центра QSAN на территории Российской Федерации, получив соответствующий сертификат от известного поставщика решений по хранению данных.

Skilline предлагает своим клиентам весь модельный ряд систем хранения данных и NAS серверов QSAN для решения любых бизнес задач. Oдна из стратегических задач Skilline в текущем году – дальнейшее продвижение продуктов QSAN в проектной дистрибьюции в сегменте enterprise решений.

Skilline располагает квалифицированной командой для решения как текущих вопросов, так и неординарных задач, собственной сервисной службой для осуществления локальной поддержки и всех гарантий производителя.

Подтвержденный статус позволит Skilline максимально эффективно продолжить работать с партнерами, ориентированными на корпоративных заказчиков. Партнерам также доступны такие комплексные сервисы, как подбор оптимальных решений под нужды заказчиков, индивидуальные сервисные пакеты, всесторонняя маркетинговая поддержка и бесплатное тестирование оборудования перед закупкой.

К услугам партнеров собственная демо-лаборатория Skilline, где можно воспроизводить программно-техническую инфраструктуру конкретной организации для моделирования различных сценариев ее оптимизации и развития. Это позволяет заказчикам минимизировать затраты на развертывание вычислительных мощностей и создание собственных пилотных зон тестирования новых технологий.