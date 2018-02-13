Решение Diasoft Insurance стало одним лучших для страховых компаний по версии Gartner

«Диасофт» вошла в список лидирующих производителей ПО для страховых компаний в Европе по версии Gartner.

Список приведен в отчете The Market Guide for European Non-Life-Insurance Policy Administration Systems, опубликованном в январе 2018 г. Решение Diasoft Insurance (ранее – FLEXTERA Insurance) было детально проанализировано аналитиками Gartner и по результатам строгого отбора стало одним из 28 европейских и единственным российским решением, включенным в данный отчет.

Целью исследования Gartner является предоставление ИТ-директорам наиболее релевантного списка инновационных решений в области страхования. В нем содержится обзор продуктов 28 вендоров, работающих на европейском рынке. Критериями оценки для проведения сравнительного анализа послужили следующие показатели: язык программирования, число клиентов в странах Европы, страны присутствия, методы развертывания компонентов, количество новых клиентов за 2016 год, периодичность обновления системы, целевые рынки Европы и наличие партнерской сети.

Diasoft Insurance – это комплекс программных решений, который поддерживает различные аспекты ежедневного взаимодействия фронт-офиса страховой компании с ее клиентами и партнерами. Решение обеспечивает современную технологическую поддержку процессов продаж и претензионной работы в режиме единого окна – удобного инструмента, являющегося единой точкой доступа персонала страховой компании ко всей информации о клиенте. Таким образом, обеспечивается повышение качества обслуживания и возможность кросс-продаж. Инструменты BI и отчетности, реализованные в Diasoft Insurance, позволяют финансовым организациям формировать обязательную отчетность для регулирующих органов и различную управленческую отчетность для анализа производительности и эффективности своих продуктов, отделений и персонала.

«Для нас большая честь вновь оказаться в числе лучших поставщиков решений для страховых компаний по версии Gartner, – сказал Александр Будник, директор департамента «Страхование» компании «Диасофт». – Это достижение говорит о том, что мы занимаем уверенную позицию среди поставщиков ИТ-решений для страхового рынка, и подтверждает успешность выбранной стратегии развития продукта, который остается востребованным среди страховых организаций на протяжении многих лет».

Решения «Диасофт» попадают в отчеты Gartner с 2012 года. В 2013 году Gartner опубликовал список глобальных поставщиков Magic Quadrant for International Retail Core Banking Systems, в который впервые вошел российский разработчик банковского программного обеспечения – компания «Диасофт».