PocketBook запускает в России облачный сервис PocketBook Cloud

PocketBook объявила о запуске в России бесплатного облачного сервиса кроссплатформенного чтения PocketBook Cloud. Он предназначен для фанатов чтения, для людей, которые готовы потратить любую свободную минуту на погружение в мировое литературное наследие. Для тех, кто читает и с ридеров, и со смартфонов и планшетов.

PocketBook Cloud позволяет синхронизировать позиции чтения, настройки и коллекцию книг между всем парком устройств пользователя – покетбуком, смартфоном и планшетом. В результате можно начать читать на одном устройстве, а затем продолжить на другом – ту же книгу, с того же места, с теми же настройками. Дома – на ридере, в транспорте – с телефона, в обеденный перерыв – с планшета.

PocketBook Cloud – это новый бесплатный кроссплатформенный облачный сервис для людей, которые буквально живут чтением. И читают не только с электронного ридера, но и со смартфонов и планшетов с помощью фирменного приложения PocketBook (есть для iOS и Android).

PocketBook Cloud позволяет начать читать книгу на ридере, а затем продолжить на смартфоне или планшете с того же места, на котором вы остановились на покетбуке. Затем снова можно переключиться на смартфон, а потом – опять на ридер. Каждый раз на новом устройстве вы сможете читать с того же места, где закончили на предыдущем. И с теми же настройками.

Для авторизации на PocketBook Cloud необходимо ввести на всех устройствах данные аккаунта BookLand.com – логин и пароль. После этого в каждом из гаджетов появятся купленные на BookLand.com книги. Кроме того, с помощью PocketBook Cloud можно синхронизировать между устройствами электронные книги, загруженные на смартфоны, планшеты и ридеры другими способами – например, с компьютера или через браузер.

Для хранения электронных книг и прочих данных (настроек и позиций чтения) пользователям PocketBook Cloud бесплатно предоставляются 2 Гб пространства в облаке. Позднее появится возможность докупить дополнительное место – планируются тарифы с 5, 10 и 20 Гб.

Новый флагманский ридер PocketBook – представленный в конце января 2018 года PocketBook 740 – уже поставляется с предустановленным клиентом PocketBook Cloud.

Две другие флагманские модели – PocketBook 631 Touch HD и PocketBook 631 Plus – получат поддержку нового сервиса в одном из ближайших обновлений прошивки.