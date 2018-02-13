Oracle расширяет Autonomous Cloud новыми сервисами

Президент Oracle по разработке продуктов Томас Куриан (Thomas Kurian) продемонстрировал новинки в Oracle Cloud Platform. В дополнение к Oracle Autonomous Database представлены автономные PaaS-сервисы Oracle Cloud Platform Autonomous Services, чтобы все сервисы Oracle Cloud Platform отвечали принципам cамоуправляемости (self-driving), самозащиты (self-securing) и самовосстанавления (self-reparing).

C усовершенствованным комплексом автономных сервисов облачной платформы Oracle устанавливает новые стандарты индустрии для автономных облачных возможностей. Корпорация применяет во всех сервисах Oracle Cloud Platform нового поколения искусственный интеллект и машинное обучение с целью помочь клиентам сократить затраты, снизить риски, ускорить внедрение инноваций и проводить предиктивный анализ.

Так как организации хотят быстрее внедрять инновации, им нужен надежный набор полнофункциональных интегрированных облачных сервисов для создания новых приложений и выполнения самых требовательных корпоративных рабочих нагрузок. Только облачные сервисы Oracle могут автоматизировать такие ключевые операции как настройка, патчинг, резервное копирование и обновление в процессе работы, чтобы обеспечить максимальную производительность, высокую доступность и безопасность корпоративных ИТ-систем. Кроме того, для ускорения внедрения инноваций и принятия обоснованных решений Oracle Cloud Platform включает в себя дополнительные автономные возможности, предназначенные специально для разработки приложений, в том числе мобильных, и ботов, интеграции приложений и данных, а также для аналитики, безопасности и управления ИТ.

«Успешный корпоративный ИТ-департамент завтрашнего дня характеризует полная комплексная автоматизация, - считает Куриан. – И мы в Oracle делаем все, чтобы это стало реальностью. Мы интегрировали автономные возможности в саму структуру нашего облака, чтобы помочь клиентам Oracle обеспечивать безопасность своих систем, ускорять внедрение инноваций и получать все возможные конкурентные преимущества, принимая более обоснованные решения в реальном времени».

Функции автономности интегрированы во всю облачную платформу Oracle Cloud Platform, включая первую в мире автономную базу данных, анонсированную на конференции Oracle OpenWorld. Автономная база данных Oracle Autonomous Database использует передовые технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для устранения рутинного человеческого труда, исключения человеческих ошибок и ручной настройки, обеспечивает беспрецедентную доступность, высокую производительность и безопасность при гораздо меньших затратах. Многочисленные автономные сервисы базы данных для конкретного типа рабочих нагрузок, включая Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service для аналитики, Oracle Autonomous Database OLTP для транзакционных и смешанных рабочих нагрузок, и автономную базу данных Oracle Autonomous NoSQL Database для быстрых и объемных операций чтения и записи, будут доступны в 2018 году.

В дополнение к сервисам Oracle Autonomous Database автономные возможности Oracle Cloud Platform для разработки приложений, мобильных устройств и чат-ботов, интеграции, аналитики, безопасности и управления ИТ планируются к выпуску в первой половине 2018 календарного года. Все сервисы Oracle Cloud Platform используют общие возможности автономной работы, включая следующие:

Самообслуживание для снижения затрат и повышения производительности: не требует участия человека при выделении/освобождении ресурсов, обеспечении информационной безопасности, мониторинге, резервном копировании, операциях восстановления и устранения неполадок. Обеспечивает автоматическое самообновление и установку патчей во время работы. Мгновенно увеличивает или уменьшает используемые вычислительные ресурсы или ресурсы хранения данных без остановки работы.

Самозащита для снижения риска: защищает от внешних атак и от вредоносных действий пользователей внутри организации. Автоматически применяет обновления безопасности прямо во время работы для защиты от кибератак и автоматически шифрует все данные.

Самовосстановление для высокой доступности: обеспечивает автоматическую защиту от всех запланированных и незапланированных простоев - показатель доступности достигает 99,995%, что приводит к сокращению времени простоя до менее 2,5 минут в месяц, включая плановое обслуживание.

В числе примеров автономных возможностей, добавляемых в различные функциональные области по всей платформе Oracle Cloud Platform:

Автоматическое обнаружение артефактов, управление зависимостями и обновление зависимостей на основе политик повышает качество кода и продуктивность разработчиков

Автоматическая идентификация и устранение проблем безопасности во всем цикле непрерывной интеграции и внедрения (CI/CD) значительно снижает риски безопасности

Автоматизированная генерация кода с развертыванием по одной кнопке позволяет быстро создавать приложения даже бизнес-пользователям

Самообучающиеся чат-боты наблюдают за шаблонами взаимодействия и предпочтениями для автоматизации часто выполняемых действий пользователя, что освобождает время для задач повышенной производительности

Интеллектуальные чат-боты, без надзора человека, на основе алгоритмов машинного обучения непрерывно обучаются на диалогах с пользователями и тем самым могут вести беседу с учетом контекста

Автоматическое кэширование API-вызовов в ближайший центр обработки данных в режиме реального времени для минимальной задержки ответов в зависимости от местоположения пользователя

Самоопределяемая интеграция автоматизирует бизнес-процессы в различных SaaS-приложениях и приложениях, разворачиваемых в собственном ЦОДе клиента.

Самоопределяемые потоки данных с автоматизированными «озерами данных» и автоматическим формированием конвейера данных для сбора данных (потоковая передача и пакетная обработка).

Автоматический анализ ключевых результатов наряду с визуализацией и описательными данными обеспечивают аналитику в реальном времени

Аналитика поведения пользователей и сущностей на основе машинного обучения для автоматической изоляции и устранения подозрительных и злонамеренных пользователей

Превентивный контроль для перехвата утечек данных в структурированных и неструктурированных хранилищах данных.

Унифицированный репозиторий данных системных журналов, производительности, пользовательского опыта и настроек с применением искусственного интеллекта и машинного обучения устраняют необходимость настройки/управления метаданными производительности и безопасности, такими как пороговые значения, топология сервера и отклонения в параметрах конфигурации.

Oracle также представила единого цифрового помощника Oracle Digital Assistant для взаимодействия пользователей в SaaS- и PaaS-сервисах Oracle, включая аналитику. Oracle Digital Assistant обеспечивает централизованную точку соединения для взаимодействия с CRM, ERP, HCM, пользовательскими приложениями и данными бизнес-аналитики. Он использует искусственный интеллект для сопоставления данных и автоматизации поведения пользователей.

Возможности Oracle Digital Assistant включают интеграцию с устройствами, распознающими речь, такими как Amazon Echo (Alexa), Apple Siri, Google Home and Speech, Harman Kardon (Cortana) и Microsoft Cortana

Алгоритмы глубокого обучения на основе нейронных сетей для обработки сообщений от устройств, распознающих голос, для понимания входящих команд конечного пользователя и принятия дальнейших мер

Интеллектуальное направление к боту с соответствующей базой знаний для обработки входящих команд пользователя

Глубокое понимание пользовательского поведения, контекста, предпочтений и устоявшихся практик, используются Oracle Digital Assistant, для самостоятельного обучения, чтобы рекомендовать и автоматизировать все наборы данных в интересах пользователя

«PaaS-сервисы стали критически важным компонентом перехода в облако. Они способствуют гибкости бизнеса и инновациям предприятий, - сказал Саураб Шарма (Saurabh Sharma), главный аналитик Ovum. - С автономными PaaS-сервисами, основанными на искусственном интеллекте и машинном обучении, Oracle предоставляет передовым предприятиям, ищущим пути ускорения внедрения инноваций, возможности повышения продуктивности, снижения издержек и влияния человеческого фактора. Автономные сервисы Oracle Cloud Platform позволят предприятиям масштабировать, резервировать, обновлять, диагностировать, исправлять и защищать корпоративные облачные PaaS-сервисы».