Microsoft внедряет аутентификацию по рисунку сосудов ладони в Windows 10

Microsoft и Fujitsu договорились о сотрудничестве для обеспечения повышенной безопасности устройств на рабочих местах. Fujitsu совместно с Microsoft создает цифровые устройства на базе Windows 10 Pro с возможностью биометрической аутентификации по рисунку кровеносных сосудов ладони в Windows Hello.

Технология авторизации по сосудистому рисунку способна обеспечивать повышенную защиту от атак, связанных с несанкционированным доступом к устройствам, что в особенности актуально для сотрудников, работающих удаленно. По данным службы Microsoft Advanced Threat Analytics, более 60% атак основаны на компрометации учетных данных пользователей . Система Windows Hello с возможностью авторизации по отпечатку пальца и распознаванию лица специально была разработана для решения этой актуальной проблемы. Теперь в нее также включена технология распознавания рисунка кровеносных сосудов ладони Fujitsu PalmSecure для обеспечения еще более надежной защиты устройств и данных.

Для авторизации в устройство с помощью PalmSecure необходимо поднести ладонь над специальным сканером. Технология мгновенно распознает сосудистый рисунок и осуществляет вход в учетную запись. Подобные сканеры используются в ПК Fujitsu с Windows 10 Pro.