«ЭР-Телеком» приобрел липецкого оператора «Телемир»

«Телемир» объявил об объединении с российским телекоммуникационным холдингом «ЭР-Телеком».

Условия тарифных планов клиентов «Телемира» не изменятся. Объединение с федеральным оператором откроет для абонентов липецкой компании возможность участвовать в мероприятиях федерального уровня, доступ к интерактивным и мобильным сервисам ТВ.

Корпоративные клиенты «Телемира» получат доступ к более широкому спектру облачных сервисов: интернет, VPN, видеонаблюдение, Wi-Fi для бизнеса, а также смогут приобрести антивирусную защиту для корпоративных сетей, мобильных устройств и файловых серверов.

«Объединение двух операторов — вклад в технологическое будущее региона. Мы планируем инвестировать средства в телекоммуникационную инфраструктуру Липецкой области, что позволит улучшить качество услуг связи, повысить скорость интернета и вывести на рынок новые инновационные продукты и сервисы», - отметил Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг».

«Телемир» работает с 2004 года, услугами компании в городе пользуются более 60 тысяч клиентов. «ЭР-Телеком» — один из крупнейших российских операторов проводного интернета и платного ТВ — работает в Липецке с 2011 года. Объединение компаний позволит «ЭР-Телеком Холдинг» усилить свои позиции на региональном рынке.