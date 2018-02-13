«АйТеко» модернизировала ЦОД главного юридического медиаресурса России

«АйТеко» завершила модернизацию центра обработки данных портала Право.ру, главного правового и юридического медиа в России. За три месяца специалисты «АйТеко» полностью перестроили архитектуру ЦОД с использованием новейших решений компании Hewlett Packard Enterprise.

Постоянное увеличение объемов хранимой информации, а также возрастающие требования Право.ру к вычислительным ресурсам, необходимым для обработки данных, послужили ключевыми причинами старта проекта.

«Сервисами Право.ру ежегодно пользуются свыше 12 млн человек. На наших серверах хранится более 150 Тб данных, и объемы Big Legal Data непрерывно растут. Наш приоритет – обеспечить надежность, безопасность и стабильность работы высоконагруженных систем для клиентов. Поэтому мы используем проверенные решения и работаем только с надежными интеграторами: в 2017 году Право.ру осуществила закупку оборудования крупнейшего производителя HPE у ведущего российского поставщика информационных технологий «АйТеко», – отметила руководитель департамента разработки Право.ру Ольга Конкина.

В рамках проекта специалисты интегратора провели полный рефакторинг всего жизненного цикла программно-аппаратного комплекса – от поступления исходных документов до формирования выходных данных для клиентов. Работы стартовали с проведения аудита, по результатам которого были проработаны и предложены заказчику несколько концептуальных схем построения новой ИТ-инфраструктуры. Выбранный вариант, который в итоге развернула команда «АйТеко», сочетает в себе высоконадежную и производительную сеть передачи, хранения и обработки данных, построенную на базе высокоскоростных коммутаторов уровня ЦОД (HPE Flex Fabric), мощных систем хранения данных HPE 3PAR и HPE MSA и высокотехнологичных вычислительных комплексов.

«Все жизненно важные компоненты обновленного ЦОД продублированы, а серверы объединены в отказоустойчивые кластеры. С уверенностью могу сказать, что совместно с командой Право.ру мы создали прогрессивное высокотехнологичное решение, которое позволяет обеспечить доступ к 20 млн документам, хранящимся на портале, и беспрепятственно работать с ними в формате 24/7 на всей территории Российской Федерации», – сказал директор по развитию бизнеса «АйТеко» Максим Митрохин.