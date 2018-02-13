«Аэрофлот» внедрил систему поддержки летной годности, техобслуживания и ремонта

«Аэрофлот» внедрил автоматизированную систему поддержания летной годности, технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Проект реализован компанией «Рамакс Интернейшнл» (входит в ГК «Рамакс»).

В качестве вызовов проекта следует отметить кардинальное отличие порядка ведения данных и схемы интеграции между прежней и новой системой, включая более жесткие требования к качеству данных в AMOS, необходимость консолидации и трансформации данных из множественных систем-источников, в том числе с неформализованными данными, которые ранее велись вне информационных систем; интеграцию систем ведения складского запаса с различным подходом к учету и логистике; большое количество вовлеченных в проект структурных подразделений, (пользователей системы и потребителей данных) и необходимость масштабного пересмотра бизнес-процессов; высокие требования к качеству переводов (включая устный) для нужд проекта внедрения AMOS.

В рамках реализации проекта компанией «Рамакс Интернейшнл» на начальном этапе были подготовлены документы, описывающие стратегию миграции данных и концепцию интеграции AMOS. В дальнейшем, на их основе были разработаны «Проектное решение» и технические спецификации, детально описывающие разрабатываемую интеграцию.

На завершающих стадиях проекта было проведено приемочное тестирование интеграции данных и несколько итераций миграции с установленными качественными и количественными показателями , которые были признаны успешными и позволили осуществить начало продуктивной эксплуатации информационной системы AMOS в «Аэрофлот - российские авиалинии».

Специалисты «Рамакс Интернейшнл» разработали сценарии тестирования бизнес-процессов, их вариантов и сквозных цепочек, что представляло собой первую версию детального концептуального проекта. Были разработаны инструкции конечных пользователей, проведены тестирования функциональности AMOS, а также обучение ключевых и конечных пользователей.

Проект считается уникальным по масштабу и достигнутым результатам. Произошло существенное сокращение расходов на техническое обслуживание ВС за счет таких показателей, как увеличение производительности труда (и оптимизация количества привлечения дополнительных ресурсов на ТО, необходимого в условиях увеличения объема пассажирских перевозок, заявленного в стратегии развития ГК Аэрофлот, и расширения парка ВС). Внедрение АС ПЛГ и ТОиР AMOS позволило на 4% увеличить производительность труда сотрудников, работающих в соответствующих подразделениях.

Благодаря интеграции системы AMOS с производственными и SAP системами, а также высокому качеству данных в них, обеспеченному работами по миграции данных, эффективность планирования и учета ТМЦ в компании увеличилась на 3-4%, что эквивалентно 130-175 млн. руб.

Загрузка самолетной документации позволила снизить трудозатраты при работе с системой и обеспечить автоматическое формирование рабочих карт для обслуживания ВС. Оптимизация складских и закупочных процессов. Выявление и устранение ошибок в справочниках и основных данных в ходе миграции. Существенное повышение надежности и качества данных. Повышение качества и оперативности формирования отчетности, в т.ч. бухгалтерской, управленческой и отчетности перед авиационными властями. Повышение отказоустойчивости системы: совершенно новый ландшафт и организация надежной системы резервирования данных.

Кирилл Богданов, CIO «Аэрофлота», сказал: «Этот проект позволил нам иметь под рукой реальную картину состояния летной годности и технического обслуживания и ремонта воздушных судов «Аэрофлота». С помощью системы AMOS мы получили глобальную картину всех процессов по ТОиР в единой интегрированной системе: планирование закупок, планирование и выполнение ремонтов, онлайн интеграция с системами Boeing и Airbus. Это позволило сократить трудоемкость, повысить качество процессов ТОиР и поддержания летной годности воздушных судов.

Наша ближайшая цель — сократить время простоя воздушного судна на земле благодаря переходу к предиктивному техническому обслуживанию. Реализацию этой задачи мы запустим уже в следующем году».