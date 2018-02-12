Softline реализовала проект SAM-Cybersecurity в компании «Пермцветмет»

Softline оценила защищенность ИТ-инфраструктуры и уровень управления программными активами в компании «Пермцветмет». Рекомендации экспертов заказчик сможет использовать при обеспечении кибербезопасности с применением лучших практик, что поможет минимизировать риски для бизнеса.

«Пермцветмету» требовалось повысить уровень кибербезопасности, для чего специалисты компании Softline, которая была выбрана в качестве партнера, проанализировали программные активы организации.

Проект был рассчитан на обзор около 50 ПК. Поэтому эксперты Softline предложили заказчику воспользоваться программой SAM Services для SMB-сегмента. «В управлении программными активами в сегменте среднего и малого бизнеса есть нюансы, которые необходимо учитывать. Разобраться в них, определить ключевые направления по совершенствованию ИТ-инфраструктуры и повышению уровня ее безопасности помогают SAM-проекты. Теперь такие программы Microsoft доступны компаниям с парком оборудования от 25 ПК, и больше заказчиков получат возможность оценить эффективность ИТ-инвестиций», – отмечает Татьяна Елисеева, ИТ-консультант департамента бизнес-консалтинга Softline.

Команда Softline выяснила, что «Пермцветмет» использует операционную систему Windows XP, поддержка которой была прекращена вендором. Отсутствие критически важных обновлений создавало угрозу кибербезопасности. Заказчику предложили обновить операционную систему до версии Windows 10.

Компании «Пермцветмет» было рекомендовано объединить все устройства в пределах одного домена Active Directory и удалить неиспользуемые учетные записи; применить службу Shadow copy service для оперативного восстановления поврежденных или удаленных файлов; использовать технологию BitLocker для защиты данных от кражи с жестких дисков. Эксперты Softline рассказали заказчику о корпоративных каналах продаж программного обеспечения, которые в сравнении с розничными более выгодны. Заключив лицензионное соглашение, компания сможет привести ИТ-ресурсы в соответствие со своими бизнес-целями и сократить затраты.

«Мы получили рекомендации по рациональному управлению программными активами и повышению уровня кибербезопасности в компании. Включенные в долгосрочную стратегию развития ИТ-инфраструктуры, эти сведения помогут нам предупреждать киберугрозы и уменьшать материальные и репутационные издержки», – отметил Сергей Мякотников, начальник отдела информационных технологий «Пермцветмет».

«Пермцветмет» производит алюминиевые сплавы для автомобильной промышленности. В штате компании 200 сотрудников.