Сбербанк запустил «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил в приложении «Сбербанк Онлайн» новую функцию «Диалоги». В «Диалогах» можно общаться и переводить деньги через чаты.

«Многие пользователи уже сопровождают свои переводы через «Сбербанк Онлайн» сообщениями. Теперь эта возможность получила своё логичное развитие. В «Диалогах» стало еще удобнее общаться и переводить деньги, не покидая Сбербанк Онлайн», — сказал руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Святослав Островский.

Функция постепенно станет доступна всем пользователям новой версии Сбербанк Онлайн для iPhone и Android после авторизации. Сейчас можно отправлять сообщения и переводить деньги другим клиентам Сбербанка, указав номер мобильного телефона или выбрав контакт из адресной книги. Для активации сервиса достаточно один раз зайти в раздел «Диалоги».