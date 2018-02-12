МТС выходит на рынок развлекательных мероприятий

МТС объявила о приобретении двух российских билетных операторов на рынке культурно-развлекательных мероприятий: 100% в «МДТЗК» (бренд Ticketland.ru) и 78,2% долю в компании Cubichall – 100% владельце «Культурная служба» (бренд «Пономиналу.ру»).

Сделки, нацеленные на диверсификацию бизнеса, позволят МТС занять ведущие позиции на перспективном рынке продаж билетов в театры, на концерты, мюзиклы и фестивали, а также предложить абонентам сервис покупки электронных билетов с его интеграцией в программу лояльности и экосистему мобильных приложений МТС.

МТС выкупила 100% эффективную долю в «МДТЗК» («Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс») за 3,25 млрд руб. у компании, принадлежащей ряду инвесторов, включая Сергея Солонина и фонд ITech Capital. МТС также приобрело 78,2% долю в компании Cubichall – единственном участнике «Культурная служба», исходя из оценки бизнеса этой компании в 495 млн руб., у структур основателей данного бизнеса Юрия Сосницкого и Викентия Корсунского, а также фонда Buran Venture Capital.

Цены сделок указаны с учетом чистого долга. У одного из основателей и руководителя «Культурная служба» Михаила Минина остается косвенная доля в размере 21,8% компании Cubichall. Стороны заключили опционное соглашение, предполагающее к концу 2020 года доведение доли Группы МТС до 100% капитала Cubichall по результатам деятельности компании.

Ticketland.ru – один из крупнейших билетных операторов России в сегментах спектаклей, концертов, мюзиклов, фестивалей, классической музыки, спорта, цирковых представлений, мероприятий для детей, а также один из российских лидеров по продажам билетов в театры. Компания располагает самой большой билетной сетью в Москве и каналами онлайн-продаж через сайт и мобильное приложение. «Пономиналу.ру» входит в первую пятерку игроков билетного рынка культурно-массовых мероприятий в России, занимает лидирующие позиции по продажам билетов на концерты.

«Приобретая активы, которые контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России, мы выходим на стабильно растущий рынок с перспективами стать на нём ведущим игроком. Помимо консолидации нового бизнеса и возможностей увеличения продаж билетов среди абонентов МТС за счет интеграции наших сервисов и экспертизы Big Data, мы также получаем дополнительные инструменты для маркетинговых активностей, взаимодействия с клиентами и партнерами. Сегодня МТС поставляет своим клиентам цифровой контент в различных форматах, а в ближайшее время предложит им со скидками билеты на «живые» мероприятия - спектакли и концерты в рамках нашей программы лояльности. Скоро абоненты смогут покупать билеты прямо с мобильных устройств и получать персональные рекомендации посетить те или иные интересные места и события», - отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

После сделок билетные операторы продолжат деятельность как самостоятельные организации, операционное управление останется у текущего менеджмента, при этом МТС будет участвовать в стратегическом управлении активами через советы директоров и осуществлять финансовый контроль за деятельностью компаний. Финансовые результаты «МДТЗК» и «Культурная служба» включаются в консолидированную отчетность Группы МТС с даты их приобретения.