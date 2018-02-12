Huawei обновила ПО для смартфона nova 2i с новыми функциями

Huawei сообщила о выпуске обновления ПО для смартфона nova 2i, после которого устройство получит возможность разблокировки с помощью распознавания лица и развлекательные функции с технологиями дополненной реальности для фронтальной камеры.

Смартфон Huawei nova 2i появился в продаже в октябре 2017 г. и завоевал признание экрану FullView и двум двойным камерам. К настоящему моменту во всем мире продано уже более 3 миллионов штук.

Функция распознавания лица Huawei nova 2i удобна в использовании. Пользователю нужно включить её в настройках, позволить фронтальной камере отсканировать свое лицо, и после этого он может разблокировать свой смартфон, просто посмотрев в камеру. Распознавание и разблокировка экрана занимает миллисекунды и повышает удобство повседневного использования смартфона.

После разблокировки Huawei nova 2i предлагает два варианта на выбор: мгновенная разблокировка и разблокировка после слайда по экрану. Если выбран второй вариант, то после разблокировки пользователь видит экран блокировки. Если же смартфон не идентифицирует своего владельца, он автоматически убирает с экрана блокировки любую личную информацию, включая уведомления о сообщениях, предотвращая доступ посторонних лиц.

Технология Face ID, используемая в смартфоне Huawei nova 2i, имеет три уровня защиты. Первый уровень — это аппаратная защита хранилища. Информация о лице владельца смартфона хранится в специальной защищенной области процессора Kirin — TEE (безопасная среда исполнения). Второй уровень — алгоритмический — состоит в том, что система идентификации собирает информацию о более 1000 параметрах лица, гарантируя точность распознавания владельца смартфона среди миллионов других лиц. Наконец, третий уровень — это запрет разблокировки, если глаза пользователя закрыты. Это означает, что никто не сможет воспользоваться смартфоном, когда вы спите.

Помимо Face ID, после обновления Huawei nova 2i получит развлекательную функцию дополненной реальности AR Lens для фронтальной камеры, которая позволит делать интересные селфи, открыв дополнительный простор для фантазии пользователя. Активировав AR режим фронтальной камеры, пользователь может выбрать различные варианты фона и окружения. Например, находясь дома, сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни, лондонского Биг-Бена или моста Harbour Bridge в Сиднее или оказаться в компании своих кумиров.

Так же, как и основная, фронтальная камера Huawei nova 2i состоит из двух фотомодулей, что позволяет делать выразительные снимки, используя эффект боке. Благодаря технологии дополненной реальности селфи станут ещё интереснее.