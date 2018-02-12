Ежедневная аудитория «МаксимаТелеком»в Москве достигла 1,3 млн

«МаксимаТелеком» объявила о том, что в 2017 году было проведено 1340 рекламных кампаний. В количественном выражении этот показатель вырос на 30%.

За 2017 год пользователи «МаксимаТелекома» увидели рекламные объявления 4,5 млрд раз, учитывая прямые продажи и RTB. Большую часть рекламной выручки принесли прямые продажи.

Ежедневная аудитория сети «МаксимаТелеком» составила 1,3 млн уникальных пользователей. Количество интернет-сессий в московском метро увеличилось за год на 32% до 1,16 млрд по сравнению с 878 млн сессий в 2016 году. Средняя длительность использования Wi-Fi за одну поездку составила 11 минут.

В Санкт-Петербурге ежедневно к сети «МаксимаТелеком» подключается до 180 тысяч уникальных пользователей, с момента запуска совершено 25 млн подключений.

Количество владельцев платной подписки в Москве и Петербурге по итогам 2017 года выросло на 52%, со 116 тысяч до 176 тысяч.