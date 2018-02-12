«Эвотор» представила компактную онлайн-кассу «Эвотор 5»

«Эвотор» объявила о том, что компактная модель онлайн-кассы Эвотор 5 («Эвотор СТ5Ф») включена Федеральной налоговой службой в реестр контрольно-кассовой техники, соответствующей требованиям закона 54-ФЗ о применении ККТ.

Несмотря на небольшие размеры и низкую цену – 19890 руб., «Эвотор 5» обладает всеми возможностями «старших» моделей смарт-терминалов благодаря программному обеспечению и интеграции в экосистему «Эвотор».

«Эвотор 5» – это онлайн-касса для курьерской доставки и торговли на выезде, в небольших магазинах и на рынках. Самая легкая и компактная во всей линейке устройств Эвотора: ее диагональ – 5,5 дюймов, а вес - всего 400 грамм. Работает от аккумулятора до 12 часов.

По своему функционалу «Эвотор 5» не отличается от старших моделей– Эвотор 7.2, Эвотор 7.3 и Эвотор 10, за исключением набора физических портов для подключения внешнего оборудования. Установленное на нем базовое программное обеспечение Evotor POS полностью готово к работе: позволяет проводить все кассовые операции и передавать информацию в ФНС через различные проводные и беспроводные модули, формировать управленческие отчеты, вести учет товаров, управлять ассортиментом, реализовывать скидочные программы, продавать алкоголь через систему ЕГАИС и др.

Благодаря интеграции в экосистему «Эвотор», владелец устройства получает доступ в бесплатный личный кабинет, через который может управлять смарт-терминалами, получать в режиме реального времени данные о продажах и других кассовых операциях, управлять доступом и ролями сотрудников, устанавливать и удалять функции.

Расширить функционал «Эвотор 5» можно при помощи установки приложений из магазина Эвотор, в котором уже размещены около 200 различных приложений для предприятий малого бизнеса – как платных, так и бесплатных. С их помощью можно вести полноценный товарный учет, настраивать программы лояльности, зарабатывать дополнительные деньги на рекомендациях и приеме платежей, подключать оборудование, менять интерфейс устройства или пользоваться отраслевыми решениями, например, для HoReCa.

Стоимость смарт-терминала составит 19 890 рублей. При регистрации в ФНС до 1 июля 2018 года предприниматели могут получить налоговый вычет в размере 18 000 рублей, таким образом современная онлайн-касса обойдется менее чем в 2 000 рублей.

Андрей Романенко, сооснователь и генеральный директор компании «Эвотор», отметил: Мы знаем, насколько важна для малого бизнеса стоимость устройства, полностью соответствующего закону 54-ФЗ. Поэтому мы сделали Эвотор 5 доступным для предпринимателей по цене. Но важно и другое – это касса, которая может зарабатывать деньги: за счет оптимизации товарного учета, настройки решений для работы с клиентами, приема платежей и заработка на продаже определенных товаров. Всего за несколько тысяч рублей, с учетом налогового вычета, даже самая маленькая точка получит технологии больших розничных сетей и может использовать их для конкуренции и роста.

Старт продаж ожидается в марте-апреле 2018 года.