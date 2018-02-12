Acronis запускает портал о технологиях в автоспорте

Acronis объявила о запуске портала Acronis Motorsport. Интернет-издание посвящено использованию современных технологий в автоспорте. Консультантом и приглашенным редактором портала стал четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе​ «Формула-1» и совладелец команды Renault e.dams Ален Прост.

Портал Acronis Motorsport даст любителям автогонок возможность больше узнать о командах «Формулы-1» и «Формулы E» и обеспечит взгляд изнутри на то, как эти команды используют данные, разрабатывают модели болидов и применяют различные технологии для достижения высоких успехов в технической сфере гонок. От остальных изданий, посвященных автоспорту, портал отличается тем, что уделяет основное внимание технологическим аспектам.

Ален Прост будет обеспечивать общее управление, давать комментарии и делиться своим компетентным мнением по самым разным темам, связанным с автоспортом. «Меня всегда восхищала техническая сторона гонок. Я очень много времени проводил со своими техниками и всегда считал, что для того, чтобы стать великим пилотом, нужно не только владеть искусством гонок, но и иметь глубокое представление о технологиях», - отметил Ален Прост.

Автогонки вырабатывают больше данных, чем какой-либо другой вид спорта. Данные же являются двигателем инноваций и технического развития, что делает их самым ценным активом в ходе любой гонки. Автогоночные команды, такие как Renault e.dams, предпочитают пользоваться услугами Acronis в деле защиты ценных данных, поскольку технологии этой компании отличаются особой скоростью, эффективностью и надежностью – качествами, которые очень важны в автоиндустрии.

«Задача портала Acronis Motorsport – познакомить читателей с технологиями в автоспорте. Компания Acronis постоянно стремится к новым знаниям, а автоспорт – это отличный источник знаний о самых современных технологиях», ­– Гайдар Магдануров, глобальный директор по маркетингу компании Acronis.