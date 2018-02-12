«Абсолют Банк» запустил цифровую ипотеку

«Абсолют Банк» объявил о запуске цифровой платформы по выдаче ипотеки, которая позволит принимать заявки, формировать решение и производить выдачу кредита в автоматическом режиме как в офисах банка, так и непосредственно на территории партнеров - застройщиков и агентств недвижимости.

На первом этапе на новой платформе начали работать все офисы банка. В результате перехода на цифровой формат и использование современных скоринговых технологий минимальное время рассмотрения кредитной заявки уже сократилось до 25 минут, среднее время - до 40 минут. В то время как раньше на это требовалось как минимум 1 день.

Во 2 квартале 2018 года начнется подключение партнеров банка - строительных и риэлторских компаний. После подключения к платформе партнеров банка, клиенты смогут в офисе риэлторской и строительной компании сразу после осмотре объекта недвижимости заключить договор. Таким образом, вся процедура покупки квартиры - от осмотра объекта до оформления кредита - займет один-два часа. При этом заемщику потребуется минимальный пакет документов.

«Абсолют Банк» является одним из ведущих ипотечных банков. В январе 2018 года банк продемонстрировал рекордный рост объема выданных ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выдач за месяц составил более 2 млрд руб., что выше на 134% показателей января 2017 года. Наибольшей популярностью у клиентов банка пользовалась ипотечная программа «Первичный рынок».

Всего c января 2018 года «Абсолют Банк» принял на рассмотрение 6 271 заявления на получение жилищного займа, что больше в 3 раза поданных заявок по сравнению с тем же периодом 2017 года. Переход на диджитал-технологии позволит Абсолют Банку укрепить свои позиции на рынке. К концу 2020 года банк планирует в 3 раза увеличить объемы выдачи ипотеки.