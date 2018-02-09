Вузы Белгородской области повышают эффективность финансового управления

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ БелГУ) завершился проект по внедрению интегрированной автоматизированной системы управления «АЦК-Комплексный учет», исполнителем которого стала БФТ. Сегодня в университете перестроено планирование от финансирования расходов к финансированию целей и дан старт механизмам многоканального финансирования.

Одной из ключевых предпосылок к созданию автоматизированной системы управления в НИУ БелГУ стала необходимость повышения качества финансового менеджмента, продиктованная внедрением системы анализа показателей финансового менеджмента Минобрнауки России. Кроме того, в соответствии с Указом Президента России о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки к 2018 году общий объём финансирования государственных научных фондов должен достичь показателя до 25 млрд. рублей. Вместе с тем, помимо указанных выше законодательных норм, Минобрнауки России обязывает ВУЗы раскрывать сумму расходов плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) расчетами (обоснованиями) и предоставлять отчетность (плана ФХД) в электронной форме согласно формату федерального сервиса АСУ ПФХД.

В целях соответствия всем новым законодательным требованиям руководство НИУ БелГУ приняло решение о создании интегрированной автоматизированной системы управления. В результате система была создана на базе решения Компании БФТ «АЦК-Комплексный учет», позволяющего оптимизировать процессы планирования и управления финансово-хозяйственной деятельностью ВУЗа. С одной стороны, это обеспечивается использованием самых передовых на сегодняшний день технических решений и управленческих технологий, а с другой стороны за счет вовлечения в процессы планирования и бюджетирования руководителей структурных подразделений ВУЗа, вплоть до кафедрального уровня.

Система «АЦК-Комплексный учет» позволяет установить четкую взаимосвязь между реализуемой деятельностью и источниками ее финансового обеспечения.

Сегодня в Белгородском государственном национальном исследовательском университете создана единая территориально-распределенная информационная система для принятия управленческих решений на всех уровнях финансового управления. В системе объединены процессы планирования бюджета и планирования закупок, процессы внутреннего бюджетирования, фактического исполнения плана ФХД и формирования внешней отчетности. Благодаря организованному электронному взаимодействию между подразделениями ВУЗа, процесс формирования и утверждения документов стал более оперативным, а заполнение обоснований по расходам и данных по доходам осуществляется непосредственно структурами, ответственными за получение доходов ВУЗа и осуществление расходов. В рамках внутреннего казначейства обеспечен предварительный и текущий контроль кассовых расходов на соответствие оперативным плановым назначениям и плану движения денежных средств.

Главной особенностью реализованного проекта стал модульный состав системы «АЦК-Комплексный учет», который обеспечил поэтапное внедрение системы и постепенное подключение пользователей. Всего, в автоматизированной системе НИУ БелГУ активно работают около 200 пользователей. Кроме того, помимо автоматизации системы планирования и бюджетирования ВУЗа эксперты Компании БФТ оказали сотрудникам учебного заведения методологическую поддержку в части формирования рекомендаций по модернизации внутренних информационных систем и процессов, финансовой структуры ВУЗа и проработки индивидуальной управленческой классификации.

Таким образом, в НИУ БелГУ созданы все условия для повышения эффективности использования имеющихся в распоряжении ВУЗа ресурсов, финансово-хозяйственной деятельности, и соответствия финансового менеджмента университета показателям Минобрнауки России.