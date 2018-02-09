«Тинькофф Банк» займется блокчейном в «Сколково»

«Тинькофф Банк» объявил об открытии собственного центра разработки на территории инновационного центра «Сколково». Его сотрудники займутся поиском новых решений для бизнеса на базе блокчейна и технологий распознавания голоса и лиц.

Основной задачей центра разработки станет работа с перспективными технологиями и исследованиями, направленными на развитие финансовой экосистемы Тинькофф. В первую очередь это будут решения на базе блокчейна и исследования в области криптоэкономики. Разработанные центром идеи и прототипы будут решать не только прикладные задачи «Тинькофф Банка», но и популяризовать новые технологии для массового использования бизнесом.

Еще одной задачей центра станет развитие биометрических технологий распознавания голоса и лиц. Это улучшит качество обслуживания клиентов, повысит безопасность совершения финансовых операций и поспособствует развитию систем in-store аналитики. Тинькофф Банк уже успешно сотрудничает в этой области с действующими резидентами IT-кластера фонда «Сколково»: их программное обеспечение интегрировано в банкоматы Тинькофф.

Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям «Тинькофф Банка», отметил: «Развитие новейших технологий – неотъемлемая часть любой технологической компании, которая хочет быть полноценным участником цифровой экономики и влиять на развитие бизнеса страны В «Сколково» есть все необходимые условия и инфраструктура для разработки действительно прорывных проектов. Для их реализации создаются новые команды, которые сейчас проходят акселерацию на действующих проектах Банка, и смогут приступить к самостоятельной работе в «Сколково» в ближайшие недели».

Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам IT-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Тинькофф Банк быстро и последовательно реализует свои технологические инициативы. В июне прошлого года на Startup Village Олег Тиньков подписал соглашение о партнерстве с Фондом «Сколково». В августе при поддержке Банка в «Сколково» выступал основатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин. А теперь специалисты нового центра, в окружении сотен стартапов, будут разрабатывать решения на блокчейне для прикладных задач банка и массового использования бизнесом».