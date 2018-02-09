«Системный софт» внедрил систему резервного копирования в компании «ОЗНА»

«Системный софт» завершила проект по развертыванию системы резервного копирования в производственно-инжиниринговом холдинге «ОЗНА». Система на базе решения Veritas Backup Exec Capacity обеспечивает быстрое восстановление инфраструктуры в нефтегазовой компании со штатом более 3 тысяч человек.

АК «ОЗНА» проектирует, производит и осуществляет сервисное обслуживание нефтегазового оборудования, проводит инжиниринг в области транспортировки нефти и газа, разрабатывает средства АСУТП и телемеханики, а также занимается метрологическим обеспечением и управлением проектами EPC. Компания работает в топливно-энергетическом комплексе страны уже 65 лет: ее история началась в 1953 году со строительства ремонтно-механического завода в Башкирии. Среди проектов холдинга «ОЗНА» — создание насосных станций для Колвинского месторождения, разработка узлов учета нефти для Каспийского трубопроводного консорциума, поставка уникальных по сложности измерительных установок для обустройства Ванкорского месторождения в Красноярском крае и многие другие.

«Компания участвует в большинстве масштабных проектов нефтегазовой отрасли, решая технологически сложные задачи. Клиенты “ОЗНА” ценят быстроту и надежность работы с нами, поэтому мы много внимания уделяем развитию ИТ-инфраструктуры и вопросам информационной безопасности. Специалисты “Системного софта” смогли в короткие сроки развернуть в нашей компании новую систему резервного копирования. Мы уже работали с компанией ранее на проекте по внедрению средств разработки Embarcadero, поэтому не сомневались в выборе подрядчика», — сказал Динар Ахметшин, начальник ОАиТО компании «ОЗНА».

Решение Veritas Backup Exec Capacity — гибкий и высокопроизводительный программный комплекс, позволяющий выполнять резервное копирование и восстановление любой ИТ-инфраструктуры: физической, виртуальной или гибридной. Решение позволяет быстро восстановить любой файл, виртуальную машину, библиотеку данных или приложение независимо от того, где хранится резервная копия. Редакция Capacity предоставляет возможность развернуть в компании неограниченное количество модулей Backup Exec Media Servers, Agents и Options.

«В топливно-энергетическом секторе нет мелочей: за каждым решением лежит ответственность на миллионы рублей и даже больше, ведь многие из объектов отрасли относятся к критически важной инфраструктуре. В такой ситуации потеря даже небольшого объема корпоративных данных абсолютно недопустима, а на восстановление порой есть лишь несколько минут. Весь цикл работ над проектом в “ОЗНА” занял три месяца — во многом благодаря оперативной поддержке и профессионализму команды заказчика, которые быстро реагировали на наши предложения», — отмечает Алексей Платов, менеджер по продуктам компании «Системный софт».