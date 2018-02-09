«Сименс» представила в России опыт цифровой трансформации предприятий

«Сименс» приняла участие в Форуме по цифровой трансформации, который прошел 8 февраля в рамках проводимой РСПП ежегодной Недели российского бизнеса. Ключевой темой мероприятия стала модификация моделей ведения бизнеса и производственных процессов крупнейших компаний под влиянием цифровой экономики.

Компании поделились практическим опытом эффективной интеграции цифровых технологий в бизнес-процессы и производство, а также стратегией взаимодействия между государством и крупными предприятиями.

По словам Президента «Сименс» в России Дитриха Мёллера, сегодня внедрение цифровых технологий – это непременное условие для полноценного и эффективного развития любого предприятия. Цифровизация позволяет заметно сократить время выхода на рынок, а также затраты на производство и техническое обслуживание, при этом сохраняя высокие стандарты качества.

Примером здесь может служить партнерство «Сименс» и Maserati: благодаря дигитализации процессов на всех уровнях и созданию цифровой модели в программных решениях Siemens PLM Software при разработке автомобиля Maserati Ghibli удалось значительно сократить затраты, а также сроки создания и вывода новой модели на рынок.

На российском рынке проекты в сфере цифровизации реализуются совместно с «КАМАЗ»: создание единой платформы «КАМАЗ» для мониторинга и оперативного управления различными объектами производства в режиме реального времени. Результативной стала и интеграция IT-решений «Сименс» в проект РЖД «Цифровая железная дорога». Высокоскоростные «Сапсаны», а также «Ласточки», которые курсируют на МЦК и пригородных направлениях, обслуживаются с помощью решений «Сименс».

Поезда постоянно передают данные, благодаря чему сервисные инженеры всегда осведомлены о состоянии составов и при необходимости заранее отправляют их в депо для проверки и ремонта. Предиктивное техническое обслуживание обеспечивает высокую надежность и безопасность «Сапсанов» – более 99%, одновременно значительно сокращая время простоя.

Инновационные разработки «Сименс» обеспечивают высокие показатели эффективности и надежности всего производственного цикла. Так, открытая облачная операционная система MindSphere позволяет связать оборудование и физическую инфраструктуру с цифровым миром. Благодаря этой операционной системе «Сименс» для «интернета вещей» (IoT) становится возможным хранение, анализ и использование больших объемов данных, поступающих от миллиардов интеллектуальных устройств, для изменения моделей управления, совершенствования производственных процессов и трансформации бизнеса в целом.

«Сегодня цифровые технологии – это не просто факультативный вариант развития второстепенных процессов производства. Это технологии, которые должны активно внедряться и применяться повсеместно, даже в самых традиционных отраслях промышленности. Цифровизация предприятий и целых отраслей – это залог их конкурентоспособности и высокой эффективности, позволяющий расширять портфолио проектов, открывать новые рыночные ниши, экономить время и затраты, сосредоточиться на поддержании самых высоких стандартов качества. Экспертный опыт «Сименс» позволяет нам предлагать индивидуальные решения, ориентированные на самые широкие нужды предприятий: от анализа данных в режиме реального времени до комплексной концепции цифровых двойников, оптимизирующей весь сложный производственный процесс», – заявил Дитрих Мёллер, Президент «Сименс» в России.

«Сегодня уже недостаточно заниматься автоматизацией и цифровизацией отдельных операций или производственных процессов. Качественный скачек эффективности бизнеса предполагает создание моделей управления другого уровня – киберфизических систем. Когда в единое целое соединяются цифровые технологии, оборудование и конечный продукт. Киберфизические системы начинают обмениваться информацией и анализировать ее на этапе производства, и продолжают делать это на протяжении всего жизненного цикла продукта. Вот к чему нам надо готовиться», – считает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Накануне Форума в присутствии Заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича была представлена Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики (GRID), одним из основателей которой является «Сименс». Участники инициативы договорились вести диалог о цифровой экономике на высшем уровне и совместно внедрять в России передовой европейский опыт из области «Индустрии 4.0».