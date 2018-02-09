 

QSAN завершила проект по внедрению СХД в ИБРАЭ РАН

Интеграция Инфраструктура
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, Текст: Владимир Бахур

QSAN объявила о завершении проекта по установке оборудования в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии Наук (ИБРАЭ РАН). ИБРАЭ РАН модернизировал свою IT инфраструктуру с использованием высокопроизводительной СХД QSAN XCubeSAN XS5224.

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики был создан в 1988 г. в целях расширения и углубления фундаментальных исследований по решению проблем повышения безопасности атомных станций.

Основой деятельности Института является комплексный анализ безопасности объектов атомной энергетики, включая ядерный топливный цикл, с использованием современных компьютерных технологий. В Институте разрабатываются эффективные подходы к анализу безопасности, которые базируются на разработке и использовании современных математических методов и физических моделей, методов вероятностного анализа безопасности, банках экспериментальных и эксплуатационных данных, моделях переноса радиоактивных и химически опасных веществ в окружающей среде и их влияния на природную среду и человека.

«У нас имеется кластер для высокопроизводительных вычислений, состоящий из 20 узлов. Все узлы используют общее устройство хранения для размещения временных результатов вычислений. Узел хранения представляет собой два выделенных сервера, подключенных к системе хранения данных через интерфейс iSCSI. Кластер используется уже довольно продолжительное время и в настоящий момент не справляется с текущими задачами в плане производительности. Поэтому мы задумались о модернизации. Первым шагом в этом процессе стала замена узла хранения. Так как кластер используется в режиме 24/7, был необходим такой режим модернизации, чтобы он не оказывал влияния на текущую деятельность», - сказал главный инженер ИБРАЭ РАН Денис Ершов.

После тщательного анализа рынка был сделан выбор в пользу СХД QSAN XCubeSAN XS5224. «Нам была необходима система хранения данных, построенная на самой современной платформе, так как эксплуатироваться она будет в течение длительного периода. Поэтому обязательными требованиями были мощный процессор, большой объем кэша, режим высокой доступности, поддержка сторонних HDD и SSD, а также простота в обслуживании и расширении. Также мы решили перейти на интерфейс Fibre Channel, который имеет более низкие задержки и более высокую пропускную способность по сравнению с iSCSI. Отличным выбором, удовлетворяющим всем нашим запросам, стала СХД Qsan XCubeSAN XS5224-D с установленными картами FC 16Gb. В результате к новым серверам узла хранения была подключена СХД XS5224, а также серверы были подключены к имеющейся сети Infiniband. На новых узлах хранения была создана папка общего доступа и подключена к вычислительным узлам. В течение некоторого времени существующие данные были скопированы со старой СХД на новую. После чего старые узлы хранения и СХД были выключены и демонтированы», - отмечет Денис.

СХД XS5224-D имеет в максимальной конфигурации 20 портов iSCSI 10Gb или 12 портов FC 16Gb, поэтому к ней можно подключить большое количество серверов в отказоустойчивом режиме напрямую без использования дорогостоящих коммутаторов 10Gb Ethernet или Fibre Channel. Данное решение обладает очень высокой производительностью благодаря мощному процессору Intel Xeon и фирменной технологии оптимизации обработки трафика QSOE 2.0 - QSAN Storage Offload Engine. Поэтому помимо основной задачи СХД способна участвовать и в вспомогательных проектах. Наличие поддержки таких технологий как SSD кэширование и Auto Tiering позволит максимально эффективно использовать все имеющиеся диски. А в случае необходимости расширения дискового пространства достаточно просто подключить дополнительные полки «на горячую». Стоит отметить, что будущие модернизации достаточно просты и, главное, предсказуемы по стоимости, поскольку используются диски сторонних производителей.

 

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