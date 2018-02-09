«Первый БИТ» автоматизировал складской учет на мебельной фабрике «Яна»

«Первый БИТ» объявил о завершении проекта по автоматизации складского учета на мебельной фабрике «Яна». Итогами внедрения системы складского учета стало повышение оперативности поиска товара на складе, снижение риска пересортицы, а также минимизация риска влияния человеческого фактора при подборе товара на складе.

Мебельная фабрика «Яна» — один из крупнейших российских производителей качественной корпусной и мягкой мебели для дома, основана в 1992 году в Ростове-на-Дону. «Яна» является постоянным участником престижных международных выставок и конкурсов, дипломант Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России», лауреат конкурсов и обладатель наград в номинациях «За высокие потребительские свойства», «За качество», «За лучший дизайн», «За оптимальное соотношение цены и качества выпускаемой продукции» и др.

В качестве КИС для учёта продаж на предприятии используется доработанная программа «1С:Управление торговлей». Складской учёт не соответствовал требованиям современного производства. Складской учёт на мебельном производстве имеет ряд специфик. Практически каждая номенклатурная позиция (шкаф, комод и т.д.) состоит из определенного набора так называемых пакетов, которые могут поступать на склад в разное время, имеют разные габариты и вид, могут храниться в разных местах. Кроме того, содержимое пакетов отличается по цвету. Учёт продаж на предприятии ведётся в целых единицах продукции, а складской – в пакетах данных изделий. Поэтому сотрудники склада должны обладать хорошими знаниями продукта, его фактического размещения на складе и т.д., иначе при подборе товара на глаз можно легко допустить ошибку.

Следствиями «бумажного» ведения учёта были пересортица пакетов и цветов при отгрузке. Мебель продавалась одной единицей, а по факту отгружалась несколькими пакетами; высокая зависимость от человеческого фактора, так как только давно работающий сотрудник точно знал, где лежит конкретный модуль; длительный процесс ввода в работу новых сотрудников; необходимость постоянного перемещения по складу продукции для освобождения места под вновь поступающий товар, отсутствие возможности распределять товар в свободные места; более длительный процесс сборки товара на отгрузку; ошибки при пересчёте склада (инвентаризации).

Целью проекта на мебельной фабрике «Яна» было исключение этих проблем за счёт внедрения системы WMS. Специалисты «Первого БИТа» в Ростове-на-Дону предложили использовать собственную разработку «БИТ.ЛИС.Умный склад». Система автоматизирует движение и размещение товаров, управление приёмкой, комплектацией, отгрузкой товаров и другими складскими операциями.

В рамках проекта был реализован механизм обмена данными между WMS и КИС для миграции необходимых справочников, и реквизитов номенклатуры, а также документов движения товаров (поступление, перемещение, реализация и пр.). Поступление заявок на склад происходит автоматически из КИС.

Итогами запуска системы в промышленную эксплуатацию стало обеспечение независимости работы склада от человеческого фактора, так как WMS система управляет размещением и забором товаров из необходимых ячеек. Снижены расходы на оплату простоя наемного транспорта. Адресное хранение позволило оперативно находить товар на складе, экономив время сбора заявки. Исключены расходы на повторную доставку нужных пакетов клиенту. Исключена необходимость двойного ввода данных, исключены ошибки при передаче информации о заявках на склад, обеспечено оперативное получение заявок в течение дня. Улучшена точность пересчета складских остатков.

«Внедрение системы WMS позволило нам навести порядок на складе и в учёте. До проекта мы действительно зависели от знаний конкретных сотрудников склада – только они знали, что и где находится. Это был большой риск с нашей стороны. Сейчас мы больше не боимся, что кто-то может допустить ошибку – система полностью это исключила. Мы довольны сотрудничеством с «Первым БИТом», со специалистами компании мы работаем по разным направлениям уже более 4 лет, и они зарекомендовали себя как надёжных экспертов. Мы планируем и далее развивать систему. Уже сейчас мы внедрили штрихкодирование на складе и планируем вводить в работу терминалы сбора данных для контроля при приемке и выдаче товаров», - комментирует результаты проекта Сергей Перекупко, руководитель отдела продаж мебельной фабрики «Яна».