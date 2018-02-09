«Мегафон» обеспечил передачу сигнала ГТРК «Липецк»

«Мегафон» предоставил Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) междугородний канал связи «Липецк – Волгоград» для доставки региональных программ ГТРК «Липецк» на каналах «Россия 1» и «Россия 24».

Оператор предоставил клиенту инфраструктуру волоконно-оптических линий связи общей протяжённостью более 640 км. С её помощью РТРС организовал сеть цифрового эфирного вещания пакета цифровых телеканалов в регионе и обеспечивает качественный сигнал во время трансляций программ ГТРК «Липецк» на каналах «Россия 1» и «Россия 24».

«Надежная телеком-инфраструктура принципиально важна для организации телевизионной и радиовещательной сети в регионе. Мы предоставили РТРС надёжный междугородний канал, который позволяет передавать видео на скоростях до 17 Мбит/с, – сказал Сергей Ежов, директор Липецкого регионального отделения «Мегафона». – С помощью волоконно-оптических линий связи обеспечивается надёжность передачи информации и качественный приём радио- и телевизионного сигналов».

«Мегафон» оказывает полный комплекс телекоммуникационных услуг государственным и коммерческим структурам, включая мобильную и фиксированную связь, конвергентные предложения, доступ в интернет, аренду каналов связи и виртуальных серверов на базе «облачных» технологий, организацию VPN-сетей и конфиденциальную связь.