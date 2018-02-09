Intel представила процессоры Xeon D-2100

Intel представила процессор Intel Xeon D-2100 в формате «системы на кристалле», спроектированный для удовлетворения потребностей периферийных устройств, а также центров обработки данных и сетевых приложений с ограниченным пространством и потреблением электроэнергии.

Процессор Intel Xeon D-2100 еще больше повышает рекордную эффективность и распространяет инновационные возможности платформы Intel Xeon Scalable из центров обработки данных на сетевую периферию и на уровень веб-приложений, где сетевые операторы и поставщики облачных услуг сталкиваются с необходимостью в постоянном повышении производительности без увеличения потребления электроэнергии.

«Для использования новые возможностей 5G, облачных и сетевых сервисов, поставщикам услуг необходимо оптимизировать инфраструктуру своих центров обработки данных и периферийное оборудование таким образом, чтобы они удовлетворяли растущие потребности конечных пользователей и их устройств во все большей пропускной способности каналов связи, – сказал Сандра Ривера, старший вице-президент и генеральный директор группы сетевых платформ корпорации Intel. – Процессор Intel Xeon D-2100 позволяет поставщикам услуг и предприятиям обеспечить максимальные возможности интеллектуальной обработки данных на периферии и на веб-уровне с минимальным расходом энергии».

Процессоры Intel Xeon D-2100 обеспечат более высокую производительность и аппаратно реализованные технологии защиты сетевой периферии, необходимые для удовлетворения растущей потребности в повышении вычислительной мощности, более широких возможностях обработки и защиты данных ближе к конечным устройствам. Например, новые процессоры помогут поставщикам услуг связи (CoSP) осуществлять периферийные вычисления с множественным доступом (MEC), что позволит программным приложениям получать доступ к локальному контенту и к получаемой в реальном времени информации о сетевых условиях локального доступа, сокращая загруженность, предотвращая перегрузки мобильной сети и открывая новые приложения технологии в автомобилях с подключением 5G, на «умных» стадионах, в розничной торговле и медицине.

Новые процессоры также позволят поставщикам услуг связи оказывать сетевые услуги с более высокой пропускной способностью, оптимизированной рабочей нагрузкой и меньшим потреблением энергии абонентском оборудовании с использованием виртуализации (vCPE), например, в виртуальных частных сетях и услугах шифрования.

Процессоры Intel Xeon D-2100 включают в себя до 18 ядер Intel Xeon поколения «Skylake-server», а также интегрированную технологию Intel® QuickAssist, поддерживащую криптографические функции, шифрование и дешифрование на скорости до 100 Гб/с. В дополнение к этим усовершенствованиям в сфере защиты данных, новый продукт будет поддерживаться обновлениями системного программного обеспечения для защиты потребителей от уязвимостей, таких как Spectre и Meltdown.

Помимо широких возможностей в обеспечении потребностей поставщиков услуг

Процессор Intel Xeon D-2100 может быть использован для различных функций гипермасштабируемых легких облачных хранилищ с оптимальной плотностью, таких как динамичное веб-обслуживание, кэширование памяти, выделенный хостинг и неоперативное (warm) хранение данных.

Новые процессоры могут повысить эффективность доставки контента на сетевой периферии, что критически важно для сокращения задержки при передаче потоковых данных зрителям и тем, кто работает с объемными медиа-файлами.

Процессоры этого семейства также предназначены для создания корпоративных систем хранения данных SAN и NAS начального уровня, маршрутизаторов среднего класса, сетевых устройств, устройств обеспечения безопасности, беспроводных базовых станций, встроенных решений интернета вещей и др.