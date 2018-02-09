HP представила новые рабочие станции и решения для VR

HP объявила о том, что популярные рабочие станции HP Z4 становятся еще мощнее благодаря процессорам Intel Xeon или Core X и поддержке двух высокопроизводительных видеокарт. Новейшие технологии HP были продемонстрированы на SOLIDWORKS World, где компания также представила цветные 3D-принтеры.

«В прошлом году HP выпустила мощнейшую рабочую станцию, мощнейший ПК-трансформер и первый в мире профессиональный портативный ПК для VR. Наши решения удовлетворяют даже самые высокие требования заказчиков и выводят процесс разработки продуктов в различных отраслях на абсолютно новый уровень — отметила Гвен Кобл (Gwen Coble), руководитель направления рабочих станций, тонких клиентов, решений для розничной торговли и иммерсивных вычислений в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), HP Inc. — Постоянно поднимая планку производительности для рабочих станций и совершенствуя VR-решения, мы открываем перед заказчиками широкие возможности, которые определяют будущее информационных технологий».

Рабочая станция HP Z4 подходит для проектирования, моделирования, рендеринга и виртуальной реальности, обеспечивая непревзойденную производительность для выполнения множества задач, где необходимы вычислительная мощь и две производительные видеокарты. Помимо процессоров Intel® Xeon® W Z4 теперь может быть оснащена процессорами Intel Core™ X, включающими в себя до 18 ядер , и двумя GPU для требовательной графики. Эта рабочая станция предназначена специально для разработки продуктов на основе моделирования (simulation-based design ) и создания VR-контента, что гарантирует высочайшую эффективность при выполнении этих задач.

HP продемонстрировала шлем HP Windows Mixed Reality Headset — Professional Edition. Он обеспечивает эффект полного погружения благодаря разрешению 1440x1440 на каждый глаз и частоте обновления кадров 90 Гц. Шлем имеет шесть степеней свободы, полное отсутствие границ изображения и интегрированные беспроводные контроллеры движения. Этот шлем идеален для коммерческого использования, сочетая в себе комфорт и возможность быстрой и легкой очистки и замены лицевых подушек В нем также предусмотрены крепление на голову с двухслойной подкладкой, удобная ручка регулировки и фронтальный навесной дисплей для одного или нескольких пользователей.

Также HP подробно рассказала о комплекте VR Launch Kit for Unreal Engine (Unreal Engine доступен для скачивания здесь) для ресурсоемких задач и VR. Комплект существенно ускоряет разработку различных решений за счет быстрого создания VR-симуляций для визуализации. Это позволяет быстро определять оптимальные конфигурации компьютеров и экономить время при подготовке VR-продуктов с помощью решения Datasmith . Комплект инструментов HP VR Launch Kit for Unreal Engine был разработан компаниями HP, Intel и Epic Games специально для бизнес-заказчиков.

Портфель аппаратных решений HP также пополнили настольные рабочие станции HP Z (в том числе ультра-мощные HP Z8), мобильные рабочие станции HP ZBook (включая мощную рабочую станцию-трансформер HP ZBook x2) и HP Z VR Backpack, уникальный ранцевый ПК для VR .

Рабочая станция HP Z4 с процессором Intel Core X появится в продаже в России с середины марта 2018 года. Ожидается, что шлем HP Windows Mixed Reality HMD — Professional Edition поступит в продажу в России в апреле 2018 года.