Elma и «Протон-Электротекс» расскажут об управлении проектами

Elma и «Протон-Электротекс» рассажут об управлении проектами с помощью процессов. Совместный доклад двух компаний называется «Практика автоматизации бизнес-процессов в рамках проектной деятельности: технология проектного управления». Он прозвучит 15 февраля на конференции CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться».

Центральная тема выступления - автоматизация проектного офиса на примере проекта в «Протон-Электротекс» - будет раскрыта сразу двумя спикерами. Алексей Трефилов, директор компании ELMA, представит опыт вендера. Марина Соколова, менеджер проектов «Протон-Электротекс», поделится опытом с позиции руководителя проекта от заказчика.

Докладчики детально разберут этапы проекта: от формирования потребностей до перспектив развития. Активное развитие процессного менеджмента в «Протон-Электротекс» было продиктовано необходимостью создания в компании удобного инструментария для ведения проектов. Изначально такой инструмент планировалось создать с помощью специализированных систем управления проектами. Но в дальнейшем по мере развития потребностей в автоматизации от этой идеи отказались и переключили внимание на BPM-платформы.

В качестве решения выбрали BPM-систему ELMA, проект стартовал в 2015 году. Для внедрения была сформирована команда из 10 человек, которая тестировала систему около месяца. Помимо внутреннего тестирования системы был реализован проект «Построение методологии и автоматизация проектного управления с применением ПП «ELMA». Также были автоматизированы процессы «Проектирование и разработка», «Управление проектами» и множество сервисных процессов. Была построена система управления маркетингом и взаимодействием с заказчиками (CRM).

Всего сейчас автоматизировано 43 процесса, в разработке на данный момент еще 10 процедур. Руководство и заказчики «Протон-Электротекс» отмечают, что с внедрением пилотного проекта заметно повысился уровень зрелости управления проектами.

Полноценный рассказ о проекте и разбор конкретных нюансов внедрения прозвучат в первой половине дня, в начальной секции конференции CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться». Приглашаем всех, кому интересна практика применения процессного подхода в управлении проектами.