«Барс Груп» модернизирует решения программного комплекса «Барс. Образование»

«Барс Груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» (входит в ГК «Ростех»), модернизировала программные продукты в отрасли образования, создав модуль «Конструктор отчетов» в решениях «Барс. Образование - Электронный колледж» и «Барс.Образование - Дополнительное образование». Также планируется внедрение модуля в «Барс.Образование - Электронная школа».

«Сегодня сотрудники образовательных организаций сталкиваются с колоссальным объемом отчетов, которые нужно предоставлять органам исполнительной власти и вышестоящим организациям. «Конструктор отчётов» - это удобный инструмент, значительно облегчающий и ускоряющий ежедневную «бумажную» работу. Гибкие параметры настроек обеспечивают систематизацию информации и сбор данных в необходимой форме. А выгрузка сведений в формате .xlsx позволяет их копировать, конвертировать и обрабатывать», - отметил заместитель генерального директора компании «Барс Груп» Александр Полухин.

С помощью «Конструктора отчетов» можно создавать индивидуальные шаблоны отчетов, используя данные, которые пользователи загрузили в систему в формате .xlsx. При создании нового отчета сотрудник дает наименование, выбирает временной интервал, настраивает колонки отчета и устанавливает параметры фильтра, чтобы получить именно тот набор сведений, который нужен. После настройки и сохранения шаблона отчета по кнопке «Собрать отчет» данные выгружаются в файл формата .xlsx.

Чтобы упростить сборку отчетов в программных продуктах линейки «Барс. Образование» имеются источники данных. Например, в решении «Барс. Образование - Электронный колледж» используются разделы «Студент», «Сотрудник» и «Организация». С помощью источника данных «Студент» отчет формируется по персональным данным обучающегося: ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС и другим необходимым сведениям из портфолио. Также благодаря «Конструктору отчетов» выгружаются оценки по всем предметам или только по указанным в фильтре. Это могут быть итоговые оценки, результаты участия в мероприятиях и многое другое.

Решение «Барс.Образование - Электронный колледж» предназначено для оказания услуг в сфере профессионального образования в электронном виде, автоматизации управленческих задач и формирования единого образовательного пространства для преподавателей, студентов и родителей. «Барс.Образование - Дополнительное образование» повышает эффективность управления в сфере дополнительного образования в регионе с помощью автоматизации сбора, хранения и обработки информации по деятельности образовательных организаций.