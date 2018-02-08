«Яндекс» и Uber завершили объединение бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах

«Яндекс» и Uber сегодня объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании.

На момент закрытия сделки Uber и «Яндекс» инвестировали в новую компанию соответственно $225 млн и $100 млн. С учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют $400 млн. Таким образом, она оценивается более чем в $3,8 млрд. Около 59,3% компании принадлежат «Яндексу», 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам.

Генеральным директором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси». В совет директоров вошли четыре представителя от «Яндекса»: председатель совета директоров компании Yandex N.V. Джон Бойнтон, генеральный директор Аркадий Волож, операционный и финансовый директор Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук.

Со стороны Uber в совет директоров вошли три представителя: вице-президент по корпоративному развитию Кэмерон Поэцшер, глава компании в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти и глава международного подразделения внутреннего аудита Мишель ДеБелла.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Сервис UberEATS в регионах сделки также перейдёт в объединённую компанию.

Более подробная информация по операционным показателям объединённой компании будет предоставлена во время конференц-звонка топ-менеджмента с инвесторами и аналитиками по итогам работы «Яндекса» в IV квартале 2017 года.