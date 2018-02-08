Voximplant представила ПО для кампаний роботизированных обзвонов

Voximplant представила новый сервис на российском рынке телефонных услуг появился — гибкий конструктор исходящих звонков для «менеджеров» с использованием технологий распознавания голоса — Smartcalls. Для запуска обзвона клиентов, созданного на базе сервиса, не нужны программисты.

Современный бизнес ориентирован на мультиканальность: компания может общаться с клиентами по телефону, электронной почте, через форму обратной связи на сайте, в чате. Согласно исследованию, опубликованному на портале «Think with Google», несмотря на разнообразие, телефонные звонки по-прежнему остаются одним из самых популярных видов связи: 73% опрошенных респондентов предпочитают заказывать товары и услуги по телефону и лишь 18% отдают предпочтение онлайновым каналам коммуникации.

Отличительная особенность Smartcalls — использование технологии распознавания речи, которая позволяет задавать сложные сценарии обзвона, предполагающие несколько ответов на вопрос.

«Работая со множеством разных компаний, мы выяснили что можно существенно улучшить их текущие коммуникации с клиентами с помощью голосовых ботов и автоматизации, — сказал CEO компании Voximplant Алексей Айларов. — Мы постарались сделать продукт простым, чтобы им могли воспользоваться не только люди с техническим бэкграундом».

Еще одной особенностью сервиса является визуальный редактор, состоящий из блоков, передвигая которые можно задать необходимую последовательность действий: звонок, анкетирование по заданным вопросам (синтез речи), повторные звонки в случае пропущенного звонка, распознавание и запись голосового ответа. Каждый блок редактора заменяет действие оператора, исключая человеческий фактор (обед, севший голос, забывчивость, ошибку при наборе номера и др.).

«Если говорить про деньги, Smartcalls в 3 раза дешевле человека и может сократить расходы на содержание колл-центра минимум на 25%, полностью убирая человеческий фактор в исходящих голосовых кампаниях, — отметил Василий Сажко, директор по продукту Voximplant. — Мы сделали Smartcalls максимально удобным для обычного пользователя, не обладающего техническими компетенциями. Удобный редактор сценариев поможет создать голосовой обзвон за 5-7 минут. Попробуйте, и вы поймете, насколько это просто».

Каждый созданный сценарий управляется кампанией, в которой можно настроить время работы и правила обзвона контактного листа, включая часовые пояса для разных групп клиентов. Для тех, кто хочет попробовать сервис в действии, есть предсобранные сценарии «Контроль качества», «Информационный обзвон» и «Замена SMS». Сервис имеет две локализации — русскую и английскую, доступен для клиентов из России, США и Европа (поддержка локальных номеров и валюты). Весной пользователям сервиса станет доступно автоматическое определение голосовой почты, что дополнительно поможет экономить рекламный бюджет при запуске кампаний.