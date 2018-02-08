Представлена новая программируемая среда разработки SQL-приложений

«БОСС. Кадровые системы» совместно с «Реляционное программирование» представили новое поколение платформы RP-Server. Новый продукт носит название RP ServerX2.

RP-Server– программируемая среда разработки и функционирования SQL-приложений, известная, в первую очередь, благодаря широко распространенным на российском рынке информационным системам БОСС, и особенно флагману этой серии – системе управления персоналом «БОСС-Кадровик».

Платформа RP ServerX2 адресована разработчикам прикладных программ, коллективам программистов, умеющим проектировать базы данных и создавать высоконагруженные транзакционные системы на базе Microsoft SQL Server. Для ряда отечественных потребителей работа с российской платформой RP ServerX2 является фактором определенной минимизации рисков тотального использования зарубежных технологий.

Новая платформа, наследуя от предыдущей версии архитектурный дизайн и способ хранения кода в реляционной базе данных, имеет принципиальные отличия – теперь прикладной код не интерпретируемый, а предварительно компилируемый, используется новый SQL - ориентированный язык прикладного программирования X2, который отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным высокоуровневым языкам.

Входящая в состав платформы среда коллективной разработки RP DesignerX2 с инструментами визуального проектирования интерфейсных объектов позволяет быстро создавать с нуля производительные программные комплексы любого функционального назначения, которые сразу имеют все необходимые пользовательские сервисы работы с данными.

Платформа RP ServerX2 и приложения, создаваемые с ее помощью, используют Unicode, что открывает возможность языковой локализации создаваемых на X2 систем.

В планах компании «БОСС. Кадровые системы» уже значится создание новых функционалов своих систем БОСС-Кадровик и БОСС-Компания на базе Х2.

Новая платформа RP Server X2 доступна для скачивания на сайте.