«Почта Банк» подвел итоги применения биометрических технологий в 2017 году

«Почта Банк» представил итоги применения биометрических технологий в 2017 г. Благодаря внедренной системе биометрического распознавания лиц клиентов в 2017 году «Почта Банку» удалось предотвратить совершение порядка 10 тысяч мошеннических сделок объемом более 1,5 млрд рублей.

Сегодня биометрические технологии применяются применяется в ключевых бизнес-процессах «Почта Банка», включая обслуживание клиентов и принятие кредитных решений. Системой распознавания лиц оборудованы более 4 тысяч точек присутствия банка в отделениях почтовой связи и в стрит-ритейле, а также 50 тысяч магазинов партнеров банка по POS-бизнесу. Кроме того, двухфакторная аутентификация (по логину/паролю и фотографии) является необходимым условием для получения сотрудниками банка доступа к CRM-системе и другим бизнес-приложениям.

«В 2017 году количество точек присутствия «Почта Банка» увеличилось вдвое, при этом мы не зафиксировали значительного всплеска активности кредитных мошенников. Количество заявок, которые система распознала как мошеннические, за год увеличилось на 10%, при этом их объем практически не изменился и остался на уровне 2016 года. Данную тенденцию мы объясняем в первую очередь эффектом сарафанного радио. Мошенники знают о том, что в «Почта Банке» внедрены биометрические технологии, и обходят нас стороной», - отметил член правления, директор по управлению рисками «Почта Банка» Святослав Емельянов.

Применение биометрии на основе фотографии клиента не требует закупки дополнительного оборудования и легко встраивается в процессы банка. Для распознавания лица достаточно изображения со внешней или встроенной в компьютер камеры – система с высокой точностью сличает фото вне зависимости от поворота головы, макияжа, уровня освещения или разрешения камеры.

В 2015 году банк одним из первых на российском финансовом рынке внедрил в промышленную эксплуатацию технологию распознавания клиентов по лицу. Сегодня это одно из крупнейших мировых внедрений биометрических технологий в банковской сфере. Платформа идентификации лиц обеспечивает сравнение биометрических параметров новых клиентов банка с параметрами уже существующих в его базе клиентов, а также сличает их с базой данных мошенников. Ежедневно система обрабатывает около миллиона фотографий.