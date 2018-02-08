OneTwoTrip открывает продажу автобусных билетов

Сервис OneTwoTrip объявил о начале продаж билетов на междугородние автобусы по России, СНГ и Европе, расширяя возможности своих клиентов для планирования путешествий.

Пользователям OneTwoTrip теперь доступны билеты более 2 000 автобусных перевозчиков по более чем 40 000 маршрутов в России, Европе и СНГ. Появление автобусов в продуктовой линейке OneTwoTrip позволит путешественникам более гибко подходить к планированию поездок, выбирая автобус в тех случаях, когда по соотношению времени в пути и стоимости он окажется для них привлекательнее других видов транспорта. Также запуск новой услуги решает вопрос «последней мили»: теперь клиенты OneTwoTrip смогут добраться на автобусе до населенных пунктов, не имеющих воздушного и железнодорожного сообщения.

Для покупки автобусного билета достаточно указать пункты отправления и назначения, дату поездки и количество пассажиров, после чего система покажет все доступные варианты. Результаты можно отсортировать по цене, времени отправления и времени в пути. Процесс покупки займет несколько минут — гораздо меньше, чем в кассе автовокзала. Электронный билет гарантирует место в автобусе, поэтому его владельцу не придется приезжать на посадку заранее.

«Доля онлайн-продаж билетов на автобусы для поездок по России сейчас составляет всего 3-4%, при этом количество пользующихся этим видом транспорта пассажиров превышает 100 млн человек в год, т.е. оно сопоставимо с пассажиропотоком авиации и поездов дальнего следования. Во многом это объясняется тем, что продажей билетов на автобусы в России занимаются автовокзалы, и возможность покупки онлайн предоставляют лишь небольшая их часть. В нашем случае предложения автобусных перевозчиков собраны в одном месте, что делает покупку для пользователя максимально комфортной. Покупка билета для поездки за границей удобна тем, что происходит в русскоязычном интерфейсе, оплачивается в рублях, а клиенты могут на родном языке задать интересующие их вопросы специалистам службы поддержки», — отметил руководитель автобусного направления OneTwoTrip Максим Брехт.

Ключевое преимущество автобусов для путешественников — низкая стоимость. К примеру, поездка на автобусе из Санкт-Петербурга в Таллин займет 6 часов и обойдется туристу примерно в тысячу рублей. Поездка на поезде сопоставима по времени, но плацкартный билеты почти в три раза дороже. Стоимость перелета в одну начинается с восьми тысяч рублей — фактически эта сумма сравнима с бюджетом поездки в Таллин на выходные при использовании автобусного транспорта.

Для покупателей автобусных билетов, как и для всех клиентов OneTwoTrip, действует круглосуточная служба поддержки. Связаться с оператором можно любым удобным способом — написать по почте, позвонить по телефону, а также отправить сообщение в мессенджер VK, Facebook, Telegram, Viber или WhatsApp. В первой половине 2018 года возможность приобрести автобусные билеты появится в мобильных приложениях OneTwoTrip для iOS и Android.