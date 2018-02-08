«Крок» представила решение по управлению перевозками для FMCG

«Крок» представила решение класса ОТМ (Oracle Transportation Management), которое за счет преднастроенных логистических бизнес-процессов и использования из облака «Крок» позволяет автоматизировать процесс управления перевозками в среднем за три месяца. Система рассчитана как непосредственно на специалистов по планированию перевозок, так и на руководителей отдела логистики FMCG-компаний.

Решение позволяет специалисту по планированию перевозок отслеживать все заказы и сегментировать их по определенному периоду. После формирования рейсов специалисты фабрик и складов, а также внешние логистические провайдеры могут отслеживать запросы по направлениям, которые они поддерживают. Руководство отдела логистики с помощью построения аналитического отчета в системе может контролировать уровень нагрузки.

Система автоматизирует такие бизнес-задачи, как обработка заказов, планирование и мониторинг исполнения перевозок, взаимодействие со сторонними организациями, взаиморасчеты, формирование отчетности. В качестве дополнительных опций специалисты КРОК могут интегрировать решение с существующими IT-системами заказчика, а также добавить к системе другие опции. Например, смс-уведомления о статусе отправлений или оповещения сотрудников IT-службы о работоспособности решения.

OTM уже работает в компании «Якобс Дау Эгбертс Рус». Помимо преднастроенных стандартных для логистики бизнес-процессов, заказчик получил возможность расширять и дополнять функциональность системы. «Крок» реализовала специализированные бизнес-процессы взаимодействия со сторонними компаниями-перевозчиками. Благодаря использованию автоматизированных процедур в системе жестко контролируется соблюдение правил взаимодействия с ними, что позволяет повысить уровень сервиса в целом. Также были проведеныдополнительные настройки справочников, включающих правила взаимодействия со складами и фабриками, правила расчета паллет для перевозок и т.д.

В системе могут работать участники логистического процесса: специалисты по планированию перевозок, сотрудники фабрик и складов, а также руководство отдела логистики. Кроме того, заказчик может подключать к процессу и специалистов внешних перевозчиков.

Быстрая скорость развертывания решения возможна благодаря тому, что заказчик не нуждается в закупке оборудования. Кроме того, благодаря использованию вычислительных мощностей КРОК, заказчик переводит затраты из CAPEX в OPEX.

«Для управления логистикой компаниям необходимо быть уверенными, что технологическое решение позволит не только повысить эффективность бизнес-процессов, но и в онлайн-режиме планировать движение продукции, ее доставку от производителя или поставщика, а затем в магазины, контролировать движение всех товарных потоков. Все эти процессы уже включены в сервис "Крок", который не только круглосуточно поддерживается нашими специалистами, но и может дополнятся в соответствии с возникающими потребностями бизнеса», — сказала Анастасия Гончарова, руководитель направления «Системы управления логистикой» «Крок».