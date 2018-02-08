«Красный Куб» мигрировал в облако Техносерв Cloud

Техносерв Cloud и «Красный Куб» объявили о заключении контракта на предоставление услуг виртуального дата-центра. «Красный Куб» использует ресурсы Техносерв Cloud для обеспечения бесперебойной работы своих бизнес-приложений.

«На сегодняшний день «Красный Куб» – это крупнейшая в России сеть магазинов подарков, включающая 127 розничных магазинов по всей стране. Мы продолжаем активно развиваться, открывая новые магазины, регулярно обновляя ассортимент, совершенствуя торговые процессы, – отметил Александр Шумский, заместитель директора по ИТ компании «Красный Куб». – Все розничные магазины объединены единой ИТ-инфраструктурой и общими бизнес-приложениями, от бесперебойного функционирования которых зависит стабильная работа торговой сети. Наши ИТ-специалисты рассчитали, что для бесперебойной работы нам необходимо получить надежность некоторых критичных сервисов не менее 99,8 %. Модернизировать собственную ИТ-инфраструктуру до такого уровня было нерентабельно, поэтому мы приняли решение воспользоваться услугами облачного ЦОД по сервисной модели IaaS. В результате отбора выбор пал на Техносерв Cloud. Перенос бизнес-приложений в облако и интеграция с остальной инфраструктурой заняли несколько дней и прошли незаметно для бизнес-пользователей».

«Сегодня Техносерв Cloud предоставляет компании «Красный Куб» виртуальные вычислительные мощности своей облачной платформы. Компания получила высокий уровень защищенности и доступности своих бизнес-приложений: мы гарантируем доступность своей услуги на 99,95 %, что составляет не более 21 минуты простоя в месяц. При этом у заказчика отпадает необходимость дополнительно инвестировать в инфраструктуру. Также на наши плечи ложиться работа по обеспечению поддержки работоспособности и администрирования мощностей. Кроме того, в любой момент «Красный Куб» может легко и гибко конфигурировать и масштабировать свой ИТ-ландшафт, адаптируясь под новые потребности бизнеса, – сказал Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. – Мы рады приветствовать нового заказчика и надеемся на расширение сотрудничества и по другим облачным сервисам».

Техносерв Cloud – это собственная облачная платформа компании «Техносерв». Сегодня заказчикам Техносерв Cloud доступны двенадцать облачных услуг, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: виртуальный дата-центр в сегментах «Защищенный» и «Закрытый» (под ФЗ-152), корпоративная почта, сервис деск и ITSM, объектное хранилище, база данных DBaaS (Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL или MySQL), хостинг SAP HANA, резервное копирование, VDI, сервис обмена и синхронизации файлов, а также дополнительные услуги – защита от DDoS-атак, резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверов). Все услуги предоставляются пользователю по его запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за реально потребленные ресурсы и сервисы, и только за тот период, в который они были использованы. Для пользователей всех облачных сервисов организована оперативная техническая поддержка в режиме 24x7 по телефону и электронной почте.