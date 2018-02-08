Konica Minolta оптимизировала затраты на печать «РЭП Холдинг»

Konica Minolta объявила об оптимизации затрат промышленного холдинга «РЭП Холдинг» на печать с помощью комплексной услуги аутсорсинга печати. Переход к аутсорсинговой модели сделал расходы предприятия на печать полностью прозрачными и прогнозируемыми.

До начала реализации проекта печатный парк «РЭП Холдинга» состоял из 342 печатающих устройств, из которых 80% приходилось на персональные устройства формата А4. Объём печати составлял 305 тыс. ч/б страниц в месяц и 4,7 тыс. цветных страниц в месяц, использовалось печатное оборудование производства семи различных вендоров. После завершения проекта количество оборудования уменьшилось до 92 единиц техники и четырех моделей МФУ Konica Minolta.

Компания также ввела систему контроля печати, автоматизированный мониторинг и внедрила технологию авторизации печати на любом МФУ в локальной сети, в том числе, и в территориально-распределенных предприятиях холдинга. В результате объем печати снизился на 20%, а трудозатраты сотрудников ИТ-отдела, обслуживающих парк печатных устройств, сократились на 70%.

«Для нас важно было наличие гибкого комплексного решения от одного поставщика, и Konica Minolta смогла предоставить лучшие условия покопийного контракта, – отметил Кирилл Григоров, руководитель отдела информационных систем АО «РЭПХ». – Несмотря на множество локаций и постоянные перемещения пользователей, среднее время на устранение службой поддержки инцидентов с печатным оборудованием сократилось более, чем в три раза. Аутсорсинг печати доказал высокую экономическую эффективность, кроме того, система защиты печати повысила информационную безопасность наших предприятий».

«Аутсорсинговая модель уже достаточно давно зарекомендовала себя за рубежом, – сказал Станислав Парфенов, директор по сервисной поддержке и аутсорсинговым решениям Konica Minolta Business Solutions Russia. – В России данный вид услуг стартовал существенно позже, в первую очередь среди представительств крупных международных компаний. В последнее время мы наблюдаем рост интереса и среди российских компаний. Основной моделью аутсорсинга печати является покопийный контракт, при котором заказчик платит только за количество отпечатанных листов, а все затраты на обслуживание техники и поставку расходных материалов несет провайдер услуги, ему же принадлежат и сами печатающие устройства. Это, в том числе, позволяет перенести затраты заказчика на печать из капитальных в операционные».